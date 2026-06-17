여름 맞이 온라인 행사 개최 항공사 10만원 할인 프로모션 풍성한 경품 이벤트 진행도

[헤럴드경제=김명상 기자] 괌정부관광청이 여름 성수기를 앞두고 온라인 프로모션을 진행한다. 괌 여행권과 항공권 등 다양한 경품도 제공한다.

17일 괌정부관광청은 괌 여행 수요 확대를 위한 온라인 프로모션 ‘헬로우 서머 인 괌’ 행사를 연다고 밝혔다. 이번 프로모션은 금일(17일)부터 7월 8일까지 진행하며 누구나 참여할 수 있다.

프로모션은 최근 Z세대 사이에서 주목받는 ‘셋로그(SETLOG)’ 콘셉트를 활용해 괌에서의 하루를 시간대별 라이프스타일 콘텐츠로 구성했다. 참여자는 ‘괌 셋로그(GUAM SETLOG)’ 콘텐츠를 확인한 뒤 원하는 시간대를 선택해 응모할 수 있다.

추첨을 통해 ▷괌 2인 여행권(1명) ▷괌 2인 항공권(2명) ▷무신사 5만원 상품권(10명) ▷이디야 커피 쿠폰(50명)을 제공한다. 당첨자는 7월 17일 괌정부관광청 온라인 프로모션 페이지에서 발표한다.

프로모션 페이지에서는 항공사, 여행사, 온라인 여행 플랫폼(OTA)별 유류할증료 할인 정보도 확인할 수 있다. 대한항공, 진에어, 에어서울 등 항공사와 하나투어, 모두투어, 노랑풍선 등 여행사, 놀유니버스(NOL), 마이리얼트립, 타이드스퀘어(투어비스), PRIVIA 등 OTA가 참여해 10만원 할인 프로모션 정보를 제공한다.

이와 함께 괌정부관광청은 투몬비치, 패것 케이브 트레킹, 차모로 야시장 등 주요 관광 콘텐츠를 소개해 여름 휴가지로서 괌의 특징을 전한다.

박지훈 괌정부관광청 한국지사장은 “다가오는 여름 시즌을 맞아 보다 많은 소비자들이 괌의 휴양과 액티비티, 로컬 문화를 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 온라인 캠페인과 프로모션을 통해 괌 여행 수요 확대에 지속 힘쓸 계획”이라고 전했다.