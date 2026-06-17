제2회 서울시니어 뮤지컬 페스타 성료

[헤럴드경제=양정원 기자] 지난 6·3 지방선거에서 5선을 달성한 김기덕 서울시의원(더불어민주당, 마포4)이 문화예술을 통한 도시 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상을 강조했다.

김 의원은 지난 16일 마포아트센터에서 열린 제2회 서울시니어 뮤지컬 페스타 개회사에서 “마포를 중심으로 서울을 대한민국 대표 문화도시로 만들겠다”며 “문화예술은 도시 경쟁력과 시민 삶의 질 향상에 있어 핵심 요소”라고 말했다.

그는 K-팝, K-시네마, K-문화, K-푸드 등 우리나라 문화 콘텐츠가 세계적으로 주목받고 있는 흐름을 언급하며 “문화가 살아 있는 도시가 곧 시민이 행복한 선진도시”라고 강조했다. 이어 “마포를 비롯한 서울 곳곳에서 시민들이 일상 속 문화예술을 더 가까이 누릴 수 있도록 의회 차원에서도 지속적으로 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.

11대 서울시의회에서 문화체육관광위원회 소속으로 활동해 온 김 의원은 그동안 시민들의 문화예술 향유 기회 확대를 위해 다양한 문화행사와 관련 예산 확보에 힘써왔다. 특히 지역사회와 문화 참여를 연결하는 지방의회의 역할을 강조했던 그는 시민들이 보다 다양한 문화활동에 참여할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다는 의지를 전했다.

올해로 두 번째를 맞은 서울시니어 뮤지컬 페스타는 시니어 세대의 문화예술 참여 확대와 세대 간 소통을 위해 마련된 행사다. 이날 행사에는 시니어 출연진들이 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보이며 관객들의 호응을 얻었다.