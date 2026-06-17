- 재료硏, 액체생검 플랫폼 기술 확장 성공

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 0기·1기 초기 대장암 환자의 혈액과 소변에서 암유전자를 초고감도로 검출 가능한 플라즈모닉 기반의 액체생검 플랫폼을 개발했다.

이 기술은 기존 조직검사의 부담을 줄이면서도 초기 암 단계에서 극미량의 암유전자를 찾아낼 수 있어, 암 조기진단과 재발 모니터링을 앞당길 차세대 정밀진단 기술로 주목된다.

한국재료연구원(KIMS) 바이오·헬스재료연구본부 이민영, 박성규 박사 연구팀은 초기 대장암 환자의 암 조직, 혈액, 소변 시료를 분석해 검체 간 90% 이상의 높은 일치도를 확인하며 비침습 암 정밀진단 기술로서의 임상 적용 가능성을 입증했다.

연구팀은 앞서 폐암 환자의 혈액에서 EGFR 돌연변이 유전자를 세계 최고 수준의 초고감도로 검출할 수 있는 플라즈모닉 기반 액체생검 기술을 개발한 바 있다. 이번 성과는 해당 플랫폼을 대장암의 주요 암유전자인 KRAS 분석으로 확장한 후속 연구로, 혈액뿐 아니라 소변에서도 암유전자를 검출했다는 점에서 의미가 크다.

암 정밀진단과 개인 맞춤형 치료가 확대되면서 혈액이나 소변만으로 암유전자를 분석하는 액체생검 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 액체생검은 몇 방울의 혈액으로 6가지 주요 암종의 몸 속 존재가능성을 예측, 조기검진과 처치로 이어지게 해준다. 혈액이나 체액 속 DNA에 존재하는 암세포 조각을 찾아 유전자검사로 분석하는 기존 조직검사에 비해 비용과 시간을 크게 낮춰준다.

하지만 초기 암 환자의 혈액과 소변에는 암유전자가 극미량으로 존재하기 때문에 기존 PCR 기반 기술이나 초고심도 NGS(차세대염기서열분석) 기술로는 검출 민감도, 분석 비용, 분석 시간 측면에서 한계가 있었다.

연구팀은 플라즈모닉 신호 증폭 기술과 선택적 유전자 증폭 기술을 결합, 극미량의 KRAS 돌연변이를 고감도로 검출할 수 있는 액체생검 플랫폼을 개발했다. 금속 나노구조 기반의 플라즈모닉 마이크로어레이를 활용해 미세한 광신호를 크게 증폭시키고, 정상 유전자 사이에 섞여 있는 극소량의 돌연변이 유전자를 선택적으로 구분·검출할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 혈액뿐 아니라 소변과 같은 비침습 검체까지 분석 범위를 넓혀 환자 부담을 줄이고, 반복 검사가 필요한 암 조기진단, 동반진단, 치료 반응 평가, 최소잔존질환(MRD) 모니터링 및 재발 감지 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이민영 선임연구원은 “이번 연구는 플라즈모닉 액체생검 플랫폼의 대장암 적용 가능성과 소변 기반 암유전자 분석 가능성을 입증한 성과”라며,“향후 다양한 암종에 적용 가능한 정밀진단 플랫폼으로 발전시켜 암 조기진단과 재발 모니터링에 활용할 계획”이라고 말했다.

국가과학기술연구회(NST) 글로벌 TOP 전략연구단 ‘초고감도 정밀 암유전자 분석 연구단’의 지원으로 수행된 이번 연구결과는 국제학술지 ‘엔피제이 프리시전 온콜로지’에 게재됐다.