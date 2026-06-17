자체 감사 결과 발표한 임원 출석…혐의 적용 고심

[헤럴드경제=정찬수 기자] 스타벅스의 ‘탱크데이’ 논란을 수사 중인 경찰이 17일 신세계그룹 감사팀장을 조사했다.

연합뉴스에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 양종완 신세계그룹 감사팀장(상무)을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 경찰이 탱크데이 사건과 관련해 신세계그룹 관계자를 불러 조사하는 건 이번이 처음이다.

양 상무는 지난달 26일 정용진 회장의 대국민 사과 이후 이뤄진 진상조사 결과 발표에서 직접 자체 조사 결과를 설명했다. 경찰은 양 상무로부터 자체 감사 내용과 해당 조사에서 밝히지 못한 점 등을 확인한 것으로 보인다.

신세계그룹은 사태가 발생한 다음 날인 지난달 19일부터 일주일간 스타벅스 커머스팀과 결재 라인 관계자를 대상으로 자체 감사를 했다. 그러나 고의성을 입증할 만한 근거를 찾지 못했고, 기획 담당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 한계가 있었다고 밝혔다. 신세계그룹은 “수사기관의 요청에 따라 직원의 휴대전화와 노트북 등 포렌식 자료를 포함한 감사 자료 일체를 제출했다”고 설명했다.

경찰은 향후 압수수색을 통해 회사 측이 제출받지 못한 임직원 휴대전화 자료 등을 확보하는 등 수사에 속도를 낼 것으로 보인다. 지난달 21일 사건을 배당받은 공공범죄수사대는 약 한 달 동안 압수수색 없이 법리 검토와 관련자 조사를 진행했다. 영장에 적을 혐의를 두고 고심 중인 것으로 알려졌다.

앞서 5·18 민주화운동 유공자와 시민단체는 정 회장 등을 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕·명예훼손 혐의 등으로 고소·고발했다. 모욕 혐의에 대해서는 스타벅스 프로모션의 모욕 대상자가 특정되지 않아 혐의 입증이 쉽지 않은 상황이다. 경찰은 프로모션 내용 중 ‘책상에 탁’이라는 표현을 박종철 열사 유족에 대한 명예훼손으로 볼 수 있는지도 검토 중인 것으로 알려졌다.