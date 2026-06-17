중국 희토류 수출 제한에 공동 대응 촉구 마크롱과 경제안보 협력 강화 합의 북핵·납북자 문제 공감대…美·이란 종전 합의도 환영

[헤럴드경제=서지연 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 주요 7개국(G7) 정상회의에서 중국의 희토류 수출 제한 등 경제적 압박에 맞서 공동 대응해야 한다고 촉구했다. 프랑스와는 핵심 광물 공급망과 경제안보 분야 협력을 강화하기로 했다.

16일(현지시간) 요미우리신문 등에 따르면 다카이치 총리는 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 실무 세션에서 중국의 희토류 수출 제한 조치를 언급하며 “중국의 조치가 일본뿐 아니라 G7과 우호국들의 공급망에도 심각한 영향을 미칠 수 있다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 핵심 광물 공급망 안정화를 위해 G7뿐 아니라 우호국, 국제기구와 협력을 확대해야 한다고 강조했다. 특히 희토류와 핵심 광물을 생산하는 개발도상국에 대한 국제개발금융기구(MDB) 지원을 강화할 필요가 있다고 주장했다.

그는 일본의 외교 구상인 ‘자유롭고 개방된 인도·태평양(FOIP)’도 언급하며 인도·태평양 지역의 자율성과 회복력을 높이기 위한 국제 협력을 요청했다.

최근 중국은 미국과 유럽, 일본의 첨단산업에 필수적인 희토류 수출 통제를 강화하며 공급망 리스크를 높이고 있다. G7 국가들은 중국 의존도를 낮추기 위해 핵심 광물 확보와 공급망 다변화 전략을 추진 중이다.

다카이치 총리는 같은 날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과도 별도 회담을 가졌다.

NHK에 따르면 두 정상은 약 20분간 진행된 회담에서 핵심 광물의 안정적 확보를 포함한 경제안보 분야 협력을 강화하기로 했다. G7 정상회의에서 논의된 공급망 안정화 방안을 양국 협력으로 구체화하겠다는 취지다.

북한 문제도 의제로 올랐다. 다카이치 총리는 북한 비핵화와 일본인 납북자 문제의 조속한 해결 필요성을 강조했고, 마크롱 대통령은 이에 공감을 표한 것으로 전해졌다.

양국 정상은 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 서명하기로 한 데 대해서도 환영의 뜻을 나타냈다. 아울러 최종 합의가 조속히 이행될 수 있도록 외교적 노력을 이어가기로 의견을 모았다.

이번 G7 정상회의에서는 중국의 희토류 통제와 공급망 안정화, 경제안보 협력이 주요 의제로 부상하고 있다. 미국과 유럽, 일본이 핵심 광물 확보를 위한 공조를 강화하면서 중국의 자원 무기화에 대한 견제 움직임도 한층 뚜렷해지는 모습이다.