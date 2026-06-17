‘미래를 짓다, 모두를 잇다’ 슬로건으로 코엑스서 3일간 역대 최대규모로 열려

[헤럴드경제=소민호 기자] 자율주행부터 우주항공, 스마트건설, 인공지능(AI) 도시 등 미래성장동력을 직접 체험할 수 있는 ‘2026 국토교통기술대전’이 오는 24일부터 3일간 코엑스에서 열린다.

국토교통부가 주최하고 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 기술대전은 15회째를 맞아 ‘미래를 바꾸는 기술(Move For Tomorrow)’을 주제로 열린다. 국토교통 분야의 우수한 연구성과와 민간 혁신기술을 함께 소개하며, 국민이 미래 기술을 직접 보고 체험할 수 있는 대표 기술 전시회로 마련된다.

81개 기관이 참여해 모빌리티, 스마트건설, AI시티, 우주항공, 혁신기업 등 5대 테마존과 주제관을 운영한다. 총 409개 부스에서 자율주행, 건설로봇, 에너지 기본주택, 위성·드론, 28개 스타트업의 혁신 전시품 등 미래 국토교통 기술을 선보일 예정이다.

특히 새로운 신기술 뿐만 아니라 배송 로봇, 건설공사 위험구간 정밀조사 로봇 등 사회 이슈에 대응하는 국가 R&D 성과물을 전시해 국민들이 미래 기술이 실제 생활에 어떻게 적용되는지 직접 확인할 수 있다.

현대자동차그룹, 대한항공·한국항공우주산업(KAI) 등 국내 대표 기업의 독립 부스를 지난해보다 두 배 늘어난 33개로 확대, 국토교통 분야 세계 최고 수준의 미래 기술을 보다 가까이에서 체험할 수 있다.

새롭게 선포한 국토부 통합 커뮤니케이션 슬로건 ‘미래를 짓다, 모두를 잇다’에 부합하는 국토교통의 과거와 현재, 미래를 구체적·현실적으로 보여주는 미디어아트 홍보 전시관을 통해 국토교통 전주기에 대한 가상 경험도 선사한다.

또 과학 인플루언서와 전문가가 참여하는 로봇·AI 분야 마스터 특강을 비롯해 Student‘s Day, 도슨트 투어 등 참여형 프로그램을 운영한다.

기술대전에 앞서 사전 참여를 이끌어낸 어린이 그림 공모전, 일반인 대상 AI 영상 공모전 시상식도 개최한다.

한·스페인 양자협력, 글로벌R&D 포럼을 통해 해외 연구기관 및 기업 간 협력 기반을 확대한다. 최신 기술 동향과 연구 성과를 공유할 수 있는 분야별 성과공유회를 열어 산·학·연·관 간 협력 네트워크도 강화할 계획이다.

김윤덕 장관은 “미국 CES가 세계 혁신 기술의 무대라면, 국토교통기술대전은 대한민국의 미래 국토·교통 기술의 현재와 최첨단 산업 동향을 한눈에 볼 수 있는 행사”라며 “우수 기술이 연구·개발을 거쳐 시장에 진출하고, 이를 통해 국민이 변화를 체감하는 혁신 생태계를 지속적으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.