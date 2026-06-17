1층 140평 규모에 20개 브랜드 배치 에비뉴엘·본관 향수 통합, 체험 강화

롯데백화점은 잠실점 본관 1층에 140평 규모의 ‘니치향수 특화존’을 조성했다고 17일 밝혔다.

특화존에서는 프랑스·이탈리아·영국 등 글로벌 향수 강국의 대표 니치향수 브랜드 20개를 만날 수 있다. ‘킬리안’, ‘엑스니힐로’ 등 하이엔드 브랜드부터 ‘마티에 프리미에르’, ‘아틀리에 코롱’ 등 라이징 브랜드까지 다양하다.

롯데백화점은 잠실점을 니치향수 전문 플랫폼으로 육성할 계획이다. 에비뉴엘과 본관에 분산돼 있던 향수 브랜드도 통합했다. 특화존에 들어서는 매장은 각 브랜드의 신제품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 플래그십형 공간으로 개편된다.

남성 고객을 위해 젠더리스 브랜드를 확대하고, 럭셔리 뷰티 브랜드의 남성 향수 제품군도 갖췄다. 지난해 롯데백화점 니치향수 매출 중 남성 고객의 비중이 30%를 차지한 데 이어, 올해 1~5월 35%까지 증가한 점을 반영했다.

오는 7월 1일부터는 잠실점 ‘뷰티살롱’에 참여하는 니치향수 브랜드 수를 기존 대비 3배 이상 확대한다. 뷰티살롱은 롯데백화점과 브랜드가 협업해 운영하는 1대 1 뷰티 컨설팅 프로그램이다. 전문 컨설턴트가 향을 추천하는 ‘퍼스널 프래그런스 컨설팅’, 두 개 이상의 향을 조합해 자신만의 향을 완성하는 ‘레이어링 컨설팅’ 등의 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있다.

특화존 오픈을 기념한 구매 이벤트도 있다. 6월 주말마다 잠실점 뷰티 브랜드에서 최소 30만원 이상 구매하는 고객에게 7% 상당의 롯데상품권을 선착순 증정한다. 트루동에서는 제품을 2개 이상 구매하면 10% 할인을 제공한다. 엑스니힐로는 30일까지 전 제품을 5% 할인한다. 크리드, 킬리안 등에서는 구매 금액별 한정판 사은품을 증정한다.

정수연 롯데백화점 뷰티&액세서리부문장은 “향은 오프라인 경쟁력이 큰 상품군”이라며 “연계 체험 프로그램을 고도화해 주력 콘텐츠로 키우겠다”고 말했다.

김진 기자