[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행은 하루만 자금을 예치해도 이자를 받을 수 있는 입출금이 자유로운 예금 상품인 ‘매일이자Wa파킹통장’ 발행 이벤트를 한다고 17일 밝혔다.

오는 11월 30일까지 ‘매일이자Wa파킹통장’에 가입한 고객이 대상이며, 가입일로부터 2개월 동안 일별 최종 잔액 30만원 이하 금액에 대해 연 2.60%P의 추가 우대금리를 제공한다.

기본금리는 연 2.50%이며, 우대금리 적용 시 30만원 이하 금액에 대해 최고 연 5.10%의 금리 혜택을 준다.

이자는 매년 3월, 6월, 9월, 12월 제4 토요일에 정기적으로 지급되며, 고객이 원하는 경우 ‘매일 이자받기’를 신청해 매일 발생한 이자를 지급받을 수 있도록 한 점이 특징이다.

가입 대상은 가입일 직전 1개월 동안 광주은행 입출금이 자유로운 예금 계좌의 보유 이력이 없는 실명의 개인 고객이며, 1인 1계좌에 한해 가입할 수 있다.

가입 금액에는 별도의 제한이 없으며, 가까운 영업점 및 스마트뱅킹과 모바일웹뱅킹을 통해 가입할 수 있다. 자세한 사항은 광주은행 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.