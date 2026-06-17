[헤럴드경제=이원율 기자]미국과 이란이 마침표를 향해 가고 있는 이란 전쟁에서 중국이 최대 승자가 될 수 있다는 분석이 나왔다.

16일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 전쟁으로 인해 대체 에너지 확보전에 불이 붙었다며 중국이 에너지 전환의 과실을 누릴 것이라고 전망했다고 연합뉴스가 전했다.

이번 전쟁은 글로벌 에너지 시장 내 중동산 화석연료 공급망의 취약성을 드러내게 하는 계기로 작용했다. 실제로 이란이 호르무즈 해협을 막고 걸프국 에너지 시설에 폭격을 가하자 세계 경제는 전례 없는 에너지난과 가격 급등을 겪기도 했다. NYT는 중동전쟁 위험을 피하려는 국제사회의 대응 탓에 글로벌 에너지 질서 또한 돌이킬 수 없을 수준으로 재편되고 있다고 분석했다. 에너지 생산국은 주도권 유지와 확대를 위해 각축전을 벌이는 한편, 소비국은 중동 에너지에 대한 의존도를 낮추기 위해 분투하게 됐다는 의미다.

NYT는 이러한 추세에 맞춰 각국의 ‘에너지 믹스’(소비 에너지원 구성비)와 에너지 시장의 주역도 바뀔 수 있다고 봤다.

NYT는 미국과 이란 전쟁으로 불붙은 이러한 에너지 전환기를 놓고 중국이 가장 큰 수혜자로 떠오르고 있다고 분석했다. 종전 후에도 장기적으로 지속될 에너지망 재구축과 다변화 추세에서 전방위적 공급자로 가장 준비가 잘된 곳이 중국이라는 시선이다.

중국은 배터리, 변압기, 풍력 터빈, 태양광 패널, 고압 케이블, 관련 소프트웨어 등에서 세계 무대에 앞장서고 있다. 글로벌 에너지 싱크탱크인 우드 매켄지는 “중국이 명명백백한 승자가 될 것으로 관측된다”고 했다.

NYT는 “경제적 이점은 지정학적 이점으로 한층 강화되는 법”이라며 “이번 전쟁으로 인해 미국은 오랜 동맹인 유럽과의 갈등이 심해졌다. 그 결과, 중국은 국제 사회를 주도할 역할을 확대할 기회가 생겼다”고 했다.

밴스 “이란에 미국 돈 한 푼도 안 준다” 성과 알려

이런 가운데, 미국 또한 이란과의 종전 합의와 관련해 미국의 성과를 적극적으로 알리고 있는 분위기다.

가령 JD 밴스 미국 부통령은 종전 합의에 대해 “미국의 돈은 단 1센트도 이란으로 가지 않는다”며 합의 이행 과정 중 미국이 이란에 직접 자금을 대거나 경제적 지원을 하는 일은 없을 것이라고 밝혔다.

밴스 부통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란이 자신들의 의무를 이행한다면 이란에 혜택이 있을 것”이라며 “미국의 돈 아닌, 아마도 카타르나 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아로부터의 자금일 수 있다”고 했다.

그러면서 이번 합의를 놓고 “이란이 핵무기를 개발하거나 구매하지 않는다는 확고한 약속”이라며 “이는 검증가능한 조치들에 인해 뒷받침된다”고 했다.

밴스 부통령은 “우리는 이란에 미국 돈을 단 한 푼도 주지 않는다”며 “오바마 행정부는 이란에 10억달러 이상을 줬다”고 주장하기도 했다. 밴스 부통령이 언급한 ‘10억 달러 이상’은 오바마 행정부가 2016년 이란에 지급한 17억 달러를 가리키는 것으로 분석된다.

이는 1979년 이슬람 혁명 전 이란이 미국산 무기를 구입하기 위해 미국에 건넨 원금 4억 달러와 그사이 발생한 이자 13억 달러를 합한 금액이다. 이는 3차례에 걸쳐 유로와 스위스 프랑 등 현금으로 지급된 것으로 알려졌다. 이란은 혁명 이후 미국으로부터 무기를 인도받지 못하자 자금 반환을 요구했고, 미국은 법적 분쟁 끝에 이를 돌려줬다는 게 당시 오바마 행정부의 설명이었다.

오바마 행정부는 17억 달러 지급이 핵 합의의 대가가 아닌 기존 채무를 정산한 것이라고 밝혔지만, 트럼프 행정부는 이를 사실상 핵 합의 과정 중 이란에 제공한 경제적 혜택의 사례로 규정해 비판 공세를 이어간 바 있다.