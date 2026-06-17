[헤럴드경제=장윤우 기자] 보수 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 6·3 지방선거 투표 부족 사태 이후 재선거를 주장하는 국민의힘 지도부를 향해 “범고래나 어린이 지능보다 못하다”고 강도 높게 비판했다.

17일 조 대표는 자신의 페이스북을 통해 “IQ가 60 정도만 되어도 부정선거는 거짓선동이고 전국재선거는 실현불가능임을 알 수 있다”고 했다.

이어 “어떻게 범고래나 어린이 지능보다 못한 장동혁의 바보짓을 노예처럼 따라가며 ‘부정선거 전국 재선거’를 외치냐”며 장동혁 대표를 따르는 국민의힘 의원들도 함께 겨냥했다.

조 대표는 “범고래는 동물세계에서 인간 다음의 지능을 소유할 뿐 아니라 사회성·책임감·분별력·유머감각 또한 대단하다”면서 “장동혁은 거짓말을 밥먹듯 하는데 들통이 나도 절대로 사과하거나 얼굴을 붉히지 않지만, 범고래는 절대로 거짓말을 하지 않는다”고 비꼬았다.

그는 “국힘당은 차라리 장동혁 대표를 범고래로 대체하는 문제를 심각하게 고민해야 하지 않겠나”고도 했다.

조 대표는 “한동훈을 낙선시키려고 자객공천까지 했다가 실패했으면 사과하고 복당시키는 게 예의”라며 “이번엔 실현 불가능한 서울 등 전국 재선거를 주장”한다고 지적했다.

조 대표는 “하룻강아지 범 무서운 줄 모르는 식으로 행동하다가 한방에 가는 수가 있다”며 글을 맺었다.

한편, 장동혁 국민의힘 대표는 16일 문화일보 유튜브 ‘허민의 뉴스쇼’에 출연해 “전국적으로 재선거를 실시하는 게 맞다”며 “국민들과 함께 전국 재선거를 위해 싸워 나가겠다”고 주장했다.