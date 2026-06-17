고메 브랜드 제품서 독립 출범…외식∙배달 시장 공략 소바바 황금홀릭 순살 치킨, 3개월만에 매출 60억 돌파 황민현과 함께 디지털 캠페인…성수동서 스페셜 팝업도

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 냉동치킨 히트 상품 ‘소바바 치킨’을 독립적인 치킨 전문 브랜드로 선보인다고 17일 밝혔다.

소바바는 지난 2023년 프리미엄 간편식 브랜드 ‘고메’ 산하 제품으로 출발했다. 올해 1분기 기준 누적 매출 2500억원, 누적 판매량 2500만봉을 돌파하며 독립 브랜드의 발판을 마련했다. ‘3초대에 한 봉씩’ 팔리는 대표 히트상품으로 자리매김했다.

CJ제일제당은 기존 소이허니·양념허니·마쏘킥·레드핫 라인업에 더해 후라이드 치킨 시장을 정조준한 ‘소바바 황금홀릭’을 선보이며 포트폴리오를 강화했다. 3월 말 출시된 ‘소바바 황금홀릭 후라이드 순살 치킨’은 출시 3개월 만에 누적 매출 60억원을 돌파했다. 이달에는 ‘소바바 황금홀릭 후라이드 뼈 있는 치킨’을 추가했다. ‘컬 메이킹 공법’을 적용해 황금색 물결무늬의 얇은 튀김옷을 입히고 올리브유를 더해 고소한 풍미를 살렸다.

브랜드 론칭을 기념한 디지털 마케팅 캠페인도 주목받고 있다. 지난 12일 유튜브와 인스타그램을 통해 공개한 캠페인은 국내 최초로 애니메이션과 실사 콘텐츠를 동시에 선보였다. 공개 사흘 만에 1400만 조회수를 기록했다. ‘군계일학(群鷄一鶴)’을 모티프로 한 캠페인 실사 영상에는 가수 겸 배우 황민현이 주인공 ‘크리스 피(Chris P.)’로 등장한다.

19일부터 21일까지는 성수동에서 ‘황민현과 함께하는 소바바’ 팝업스토어를 운영한다. 시티팝 감성을 녹인 소바바 세계관과 군계일학 콘셉트를 구현했다. 체험존·포토존 등 이벤트 공간도 선보인다. 팝업 첫날인 19일에는 황민현이 직접 현장을 방문한다. 인천 문학구장에서도 치킨과 맥주로 구성된 ‘소바바 세트’를 선보이고 있다.