[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 선성현문화단지가 ‘2026년 경북도 웰니스관광지’로 선정되며 지역 대표 힐링 관광지로서의 가치를 인정받았다고 17일 밝혔다.

도는 올해 선성현문화단지를 포함한 6곳을 새로운 웰니스관광지로 지정했으며 이에 따라 도내 웰니스관광지는 총 30개소로 늘어났다.

안동시는 2024년 선정된 안동호반자연휴양림에 이어 선성현문화단지가 추가 선정되면서 총 2곳의 웰니스관광지를 보유하게 됐다.

선성현문화단지는 전통 한옥의 정취와 아름다운 자연경관을 함께 누릴 수 있는 체류형 관광지다.

방문객들은 전통의복 체험, 향낭 만들기, 다도 체험, 활인심방 체험 등 총 9가지 웰니스 프로그램을 통해 몸과 마음의 휴식을 경험할 수 있다.

안동시 관계자는 “선성현문화단지는 전통문화와 자연 속 휴식을 함께 경험할 수 있는 안동의 대표 힐링 관광지”라며 “이번 선정을 계기로 안동만의 웰니스 관광 콘텐츠를 더욱 강화하고, 체류형 관광 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.