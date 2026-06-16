[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 16일 대구 문산정수장에 설치된 복류수 파일럿 테스트(Pilot Test) 실증시설 공개 현장을 방문했다.

이번 행사는 지난해 기후에너지환경부가 대구 물문제 해결을 위해 제시한 ‘취수 방식 전환’의 공개적 검증을 시작하는 자리로, 기후에너지환경부가 지난 4월 착수한 ‘낙동강 맑은 물 공급사업 타당성 및 기본계획 수립 용역’의 일환이다.

이날 현장에는 추 당선인을 비롯해 김성환 기후에너지환경부 장관, 김정호 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장 등과 수자원 분야 전문가들이 참석했다.

실증시설은 낙동강 본류에 설치할 복류수(하상여과수) 시설을 육상 실증 모델로 제작해 6월 초 문산정수장 내에 설치를 완료했다.

이 시설은 실제 복류수 취수상황을 재연하기 위해 6.6m×3.3m×7.6m(H) 규모로 설치됐다.

총 60종의 항목을 점검해 수질개선 효과와 안전적 수량확보 효과를 동시에 실측한다.

실증시설은 6월 중순부터 시운전에 들어가고 7월부터 낙동강 원수의 수질 안정성과 확보 가능한 수량을 확인하는 본격적인 실증실험을 진행할 예정이다.

추경호 대구시장 당선인은 “이번 실증실험이 기술적 안정성을 과학적으로 검증해 시민들의 공감과 신뢰를 얻는 전환점이 돼야 한다”며 “대구시 또한 시민의 입장에서 사업 전 과정을 꼼꼼히 살피고 시민의 안전과 편익을 최우선으로 차질없이 추진하겠다”고 말했다.