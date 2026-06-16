도시계획 전문가 양승우 서울시립대 교수 위원장 선임… 조경·문화 전문가 부위원장 참여 총 4개 분과 구성… ‘민선 9기 130개 공약’ 이행 실천방안 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 서울 노원구청장 당선인이 16일 노원구 사회적경제지원센터에서 민선 9기 노원구청장직 인수 기구인 ‘노원3.0 미래노원 준비위원회’ 출범식을 열고 미래 노원 청사진 마련에 본격 착수했다.

이날 출범식에서는 인수위원들에 대한 위촉장 수여와 함께 주요 현안 사업 및 분야별 공약에 대한 구정 현황 보고가 이뤄졌다.

서 당선인은 인수위원장에 도시계획 전문가인 양승우 서울시립대 교수를, 부위원장에는 정욱주 조경분야 전문가와 라도삼 문화분야 전문가를 각각 위촉했다. 도시계획·조경·문화 분야 최고 전문가들을 전면에 배치해 미래 노원의 핵심 과제를 순조롭게 풀어내고 지역 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

당선인 직속으로 운영되는 ‘노원3.0 미래노원 준비위원회’는 김성환·오승록 구청장으로 이어진 민선 구정의 성과를 바탕으로 새로운 비전과 미래 전략을 설계한다는 의미를 담고 있다. 위원회는 ▷미래도시분과 ▷녹색·힐링분과 ▷민생경제분과 ▷혁신행정·소통분과 등 총 4개 분과와 15명의 인수위원을 비롯한 전문가 그룹으로 구성됐다.

인수위는 출범식을 시작으로 약 3주간 민선 9기 노원구의 정책 기조를 설정, 총 130개 공약의 구체적인 실행방안을 마련하는 등 구청장직 인수에 필요한 핵심 업무를 수행하게 된다.

특히 인수위원회는 내실 있는 공약 검토와 비전 수립을 위해 촘촘한 세부 일정을 소화할 예정이다. 오는 18일부터 22일까지 기간 중 사흘간 분과별 1차 회의를 열어 소관 부서별 검토 사항을 보고받고 본격적인 토론에 들어간다. 이어 23일부터 25일까지 2차 회의를 통해 심층 논의를 진행하고 구정 비전 및 신규 제안 과제를 도출한다. 29일에는 분과별 공약 실행방안과 중점 추진사항을 발표하는 ‘인수위원회 중간보고’를 가질 계획이다.

출범식에서 서 당선인은 주거환경 개선, 일자리·기업 유치, 교통 인프라 확충을 민선 9기 핵심 과제로 제시했다. 세부적으로는 노후 아파트 정비와 주차난 해소를 위한 전담 조직 체계 구축, S-DBC 착공, 광운대역세권 개발, GTX-C 노선 조기 개통, 동북선 경전철 연장 등 굵직한 현안 사업을 추진하겠다는 구상을 밝혔다. 인수위원회는 향후 공약별 추진 방향을 구체화하고 실행계획과 로드맵을 수립하는 데 집중할 계획이다.

서준오 노원구청장 당선인은 “노원의 문화·여가·힐링 자산이 지역경제와 일자리 창출로 이어질 수 있는 방안을 적극 발굴할 것”이라며 “인수위기간 동안 각계각층의 의견을 폭넓게 수렴, 전문가들의 정책 제안을 꼼꼼히 검토해 민선 9기 비전을 구체화하겠다”고 말했다.