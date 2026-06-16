[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시가 중소벤처기업부가 주관하는‘2026년 지역상권육성 사업’에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

설악로데오거리상점가 활성화를 위한 국비 25억 원을 확보했다. 시는 지방비를 포함한 총 50억 원을 투입해 설악로데오거리상점가를 지역 대표 글로컬 관광상권으로 육성할 계획이다.

‘지역상권육성 사업’은 중소벤처기업부가 올해 처음 추진하는 공모사업이다.

이번 공모에서 설악로데오거리는 글로컬상권, 로컬테돼권, 유망골목상권 등 3개 유형 가운데 ‘글로컬상권’으로 선정됐다. 이 중 글로컬상권은 지역의 관광·문화자원과 K-컬처를 접목해 국내외 방문객이 즐길 수 있는 콘텐츠를 개발하고, 상권 환경 개선과 로컬 창업 활성화를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 특화상권으로 성장시키는 것을 목표로 한다.

시는 설악로데오거리 상인회와 상권 기획자 등 지역 주체들과 컨소시엄을 구성해 사업을 추진할 예정이다. 이를 통해 지역 상인과 민간이 함께 참여하는 지속 가능한 상권 생태계를 조성하고, 나아가 속초 대표 관광 명소로 발전시킨다는 구상이다.

아울러, 설악로데오거리상점가와 인접한 속초관광수산시장과의 연계를 강화해 관광객 체류시간을 늘리고 소비를 확대하는 등 상권 간 상생을 통해 속초시 상권 전반에 활력을 불어넣을 계획이다.

이병선 속초시장은 “창의적이고 다양한 콘텐츠를 통해 상권에 새로운 활력을 불어넣고, 국내외 관광객이 찾는 글로벌 관광상권으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.