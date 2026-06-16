현대스틸산업 15MW급 초대형 해상풍력 대조립 공장 준공

[헤럴드경제=박대성 기자] 현대자동차그룹 계열 현대스틸산업이 율촌1산단에 RE100을 선도할 국내 최대 규모의 해상 풍력 전용 기지를 준공해 신재생에너지 산업 육성에 나선다.

이 회사는 광양만권경제자유구역 내 율촌1산단에 국내 최대 규모의 해상풍력 전용 대조립 마감장 2개 동과 국내 최대 인양 능력의 1200t급 리프팅 타워를 16일 준공했다.

현대스틸산업이 총 300억 원의 사업비를 투입한 이번 설비는 대형화 추세 발맞춰 15MW급 초대형 해상풍력 시장의 글로벌 선두기업으로 도약하기 위한 것이다.

이날 준공식에는 이청휴 현대스틸산업 대표이사 및 현대건설 관계자, 정준호 국회의원을 포함한 정부 및 지자체, 국내외 주요 고객사 및 업계 관계자들이 참석했다.

준공된 해상풍력 전용 마감장 2개 동은 높이 55m, 폭 50m 규모의 대조립 환경을 확보함으로써 15MW급 초대형 하부구조물(자켓) 제작 및 마감 도장 공정을 완벽하게 수행할 수 있게 됐다. 기존 마감장은 높이가 20m로 10MW급 이하만 수행이 가능했었다.

대형 인양장비(리프팅 타워)도 국내 최대 인양 능력을 갖췄다.

높이 96m, 폭 50m 규모에 350t급 크레인 4기를 결합해 최대 1200t급 구조물 인양이 가능하다.

이에 따라 현대스틸산업 자체 인양 역량은 기존 600t 대비 2배 수준으로 확대됐으며, 15MW급 해상풍력 하부구조물(자켓) 제작 및 조립 효율성이 대폭 향상될 전망이다.

연간 6만 7000톤(자켓 27기) 생산 능력을 보유한 현대스틸산업 율촌공장은 이번 전용 설비 준공을 계기로 해상풍력 구조물 제작 분야에서 독보적인 경쟁력을 확보하게 됐다.

또한 설비 준공을 계기로 총 사업비 3조 4000억 원 규모의 국내 최대 해상풍력단지인 ‘신안우이 해상풍력’ 프로젝트 가운데 약 6100억 원 규모의 하부구조물(자켓) 제작 물량을 본격 소화할 예정이다.

광양만권경제청 구충곤 청장은 “현대스틸산업의 해상풍력 기지 준공으로 전남 지역의 신재생에너지 및 해상풍력 산업 생태계 조성에도 크게 기여할 것”이라며 “해상풍력 산업은 탄소중립 실현의 핵심 축으로 해상풍력 대형화 추세에 맞춰 지금이 글로벌 시장을 선점할 골든타임”이라고 강조했다.