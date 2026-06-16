현대스틸산업 15MW급 초대형 해상풍력 대조립 공장 준공

현대스틸산업 율촌공장에 완공된 해상풍력 기지.
현대스틸산업 율촌공장에 완공된 해상풍력 기지.

[헤럴드경제=박대성 기자] 현대자동차그룹 계열 현대스틸산업이 율촌1산단에 RE100을 선도할 국내 최대 규모의 해상 풍력 전용 기지를 준공해 신재생에너지 산업 육성에 나선다.

이 회사는 광양만권경제자유구역 내 율촌1산단에 국내 최대 규모의 해상풍력 전용 대조립 마감장 2개 동과 국내 최대 인양 능력의 1200t급 리프팅 타워를 16일 준공했다.

현대스틸산업이 총 300억 원의 사업비를 투입한 이번 설비는 대형화 추세 발맞춰 15MW급 초대형 해상풍력 시장의 글로벌 선두기업으로 도약하기 위한 것이다.

이날 준공식에는 이청휴 현대스틸산업 대표이사 및 현대건설 관계자, 정준호 국회의원을 포함한 정부 및 지자체, 국내외 주요 고객사 및 업계 관계자들이 참석했다.

준공된 해상풍력 전용 마감장 2개 동은 높이 55m, 폭 50m 규모의 대조립 환경을 확보함으로써 15MW급 초대형 하부구조물(자켓) 제작 및 마감 도장 공정을 완벽하게 수행할 수 있게 됐다. 기존 마감장은 높이가 20m로 10MW급 이하만 수행이 가능했었다.

16일 현대스틸산업 율촌공장에서 ‘해상풍력 전용 마감장과 대형 인양장비 준공식’이 열리고 있다.
16일 현대스틸산업 율촌공장에서 ‘해상풍력 전용 마감장과 대형 인양장비 준공식’이 열리고 있다.

대형 인양장비(리프팅 타워)도 국내 최대 인양 능력을 갖췄다.

높이 96m, 폭 50m 규모에 350t급 크레인 4기를 결합해 최대 1200t급 구조물 인양이 가능하다.

이에 따라 현대스틸산업 자체 인양 역량은 기존 600t 대비 2배 수준으로 확대됐으며, 15MW급 해상풍력 하부구조물(자켓) 제작 및 조립 효율성이 대폭 향상될 전망이다.

연간 6만 7000톤(자켓 27기) 생산 능력을 보유한 현대스틸산업 율촌공장은 이번 전용 설비 준공을 계기로 해상풍력 구조물 제작 분야에서 독보적인 경쟁력을 확보하게 됐다.

또한 설비 준공을 계기로 총 사업비 3조 4000억 원 규모의 국내 최대 해상풍력단지인 ‘신안우이 해상풍력’ 프로젝트 가운데 약 6100억 원 규모의 하부구조물(자켓) 제작 물량을 본격 소화할 예정이다.

광양만권경제청 구충곤 청장은 “현대스틸산업의 해상풍력 기지 준공으로 전남 지역의 신재생에너지 및 해상풍력 산업 생태계 조성에도 크게 기여할 것”이라며 “해상풍력 산업은 탄소중립 실현의 핵심 축으로 해상풍력 대형화 추세에 맞춰 지금이 글로벌 시장을 선점할 골든타임”이라고 강조했다.


parkds@heraldcorp.com