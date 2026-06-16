美·이스라엘 기반 ‘레몬도’와 MOU 30cm 이하급 위성 솔루션 개발 협력

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(KAI)이 이스라엘·미국 기반의 우주 항공 스타트업 ‘레몬도’와 함께 초고해상도 위성 시장 진출에 나선다.

KAI는 16일 대전컨벤션센터에서 개최된 ‘2026 국제우주컨퍼런스(ISS 2026)’에서 레몬도와 ‘초고해상도 지구관측 위성 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 서현석 KAI 우주사업본부장, 짐 베클리 레몬도 미국지사 대표 등 관계자들이 참가했다.

이번 협약은 KAI의 위성체 개발·체계종합 역량과 레몬도의 부분개구면 영상시스템(PAIS) 탑재체 기술을 결합해 초고해상도 영상정보 수요에 대응하기 위해 마련됐다.

양사는 KAI의 위성 플랫폼에 레몬도의 PAIS 광학 탑재체를 적용하는 방안을 공동 검토하고, 국방·공공·민간 분야에서 활용 가능한 30cm 이하급 초고해상도 지구관측 위성 솔루션 개발에 협력하기로 했다.

이를 통해 국내외에서 확대되고 있는 정보수집·정찰·감시(ISR), 재난 대응, 국토관리 및 상업용 등 다양한 수요에 대응한다는 구상이다. 특히 KAI는 이번 협약을 계기로 위성 탑재체까지 사업 분야를 확대할 계획이다.