충주팀 이어 서울팀 창단 추가 선발 거쳐 50여 명 규모로 확대 운영 연지동 사옥에 연습실 등 전용 인프라 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대엘리베이터가 사내 장애인합창단인 ‘오르락(樂)합창단 - 서울팀’을 출범시켰다고 16일 밝혔다. 이로써 기존 충주팀과 추가 선발한 서울팀 단원 20여 명을 더해 약 50명 규모로 확대 운영한다.

현대엘리베이터는 전날(15일) 서울 종로구 연지동 현대그룹빌딩에서 조재천 대표이사 등 임직원 60여 명이 참석한 가운데 ‘오르락합창단 - 서울팀’ 출범식을 가졌다.

현대엘리베이터는 합창단을 충주 및 서울에서 이원화 운영할 예정이다. 각 연고 지역을 중심으로 활동하되 대규모 행사, 전국 대회 등 필요한 경우 함께 무대에 오를 예정이다. 합창단의 연속성과 통일성 등을 위해 기존 충주팀 박경환 지휘자가 총괄 지도해 나갈 계획이다.

특히, 현대엘리베이터는 서울 연지동 사옥인 현대그룹빌딩에 ▷단체 연습이 가능한 대연습실 ▷파트별 연습과 개인 훈련을 위한 소연습실 ▷전용 라커룸 ▷미팅룸 등 합창단 을 위한 전용 인프라를 구축했다.

아울러 현대엘리베이터는 그룹사 임직원과 합창단원의 자연스러운 소통‧교류를 위한 복합 휴게공간 ‘에이치-하모니’도 공개했다. 이 공간은 TV‧라운지‧자동안락의자(리클라이너) 등을 갖춰 휴식과 소규모 단합행사, 영상시청 등 다목적으로 활용할 수 있다.

현대엘리베이터 관계자는 “서울팀 창단은 단원들이 안정적인 환경에서 저마다의 목소리와 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 확대했다는 데에 의미가 있다”며 “충주팀이 세상에 전해온 화음과 조화, 어울림의 울림을 서울팀이 이어받아 많은 이들의 가슴에 따뜻한 감동을 전하길 기대한다”고 말했다.

한편, 오르락합창단은 현대엘리베이터가 지난 2024년 3월 장애인 일자리 창출과 문화‧예술 진흥을 위해 창단한 사내 합창단으로 창단 8개월 만에 ‘제32회 전국장애인합창대회’에서 은상을 수상한 바 있다.

한편, 현대엘리베이터는 지난해 초 충주캠퍼스 본관 1층에 장애인을 고용한 사내 복지 카페 ‘엘리스 카페’를 오픈하는 등 장애 인식 개선과 지역사회 연대를 위해 적극 나서고 있다.