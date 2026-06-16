북항 오페라하우스 건립 현장서 소통 간담회 ‘라 스칼라 공연’ 등 문화예술계 현안 의견 청취

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 부산시장 인수위원회 ‘다시 뛰는 부산 위원회’(위원장 차재권)는 15일 오후 3시 북항 오페라하우스 건립 부지 일원에서 부산시 문화예술 분야 현장 목소리를 듣기 위한 소통간담회를 열었다고 16일 밝혔다.

부산문화예술단체 관계자, 공연단체 관계자, 학계를 비롯한 시민 대표 및 인수위원회 ‘건강한 시민행복분과(문화소위원회)’ 위원이 참석한 간담회에서는 부산오페라하우스 개관 페스티벌로 추진 중인 라스칼라 공연에 대한 시민사회의 목소리 문화예술계 현안에 대한 다양한 의견을 청취했다.

특히, 라스칼라 공연을 두고는 시민들이 공감하며 시민 삶에 도움이 되는지, 지역예술계에 긍정적인 영향을 미치는지에 대해 중점적으로 토론하고 검토하는 시간을 가졌다.

차재권 인수위원장은 “민선 9기 부산시의 문화예술정책과 관련된 주요 사안에 대한 토론과 숙의 과정을 거쳐 최선의 정책을 만들어 나가는 과정”이라며 “간담회에서 나눈 의견을 반영해 시민들이 직접 체감하는 문화정책, 지역 문화예술인이 소외되지 않고 함께 성장하는 생태계를 만들도록 최선을 다하겠다”고 말했다.