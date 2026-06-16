홍제3교∼사천교 구간 등 하천 경관 개선 및 쾌적한 보행 환경 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 홍제천 산책로 주변으로 ‘수국·장미원’을 조성했다고 16일 밝혔다.

주민과 방문객들이 계절의 변화를 가까이에서 느끼며 산책할 수 있는 친수 녹지 공간 확대를 위해 그간 부분적으로 진행해 오던 ‘홍제천 변 수국과 장미 심기’의 연장선상에서 추진했다.

구는 홍연2교~사천교 구간과 스위스그랜드호텔 맞은편 홍제천 일대에 장미 3500주, 수국 1479주, 맥문동 식물 매트 2219장을 새롭게 심어 아름다운 꽃길을 조성했다.

특히 봄부터 여름까지 풍성한 꽃 경관을 감상할 수 있도록 계절별 개화 특성도 고려했다.

기존 하천 녹지와 연계한 연속성 있는 경관 조성에 중점을 둠으로써 산책하는 시민들에게 보다 쾌적한 보행 환경을 제공함은 물론, 도시 생태 개선과 미세먼지 저감 등의 환경적 효과까지 기대된다.

서대문구는 주민 삶의 질 향상과 도시경관 개선을 위해 앞으로도 홍제천을 비롯한 지역 내 하천 및 녹지 공간에 대한 지속적인 환경 개선에 힘쓴다는 목표다.