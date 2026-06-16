[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 해사대학이 헌혈 기부문화 확산과 자발적 헌혈 참여 활성화에 기여한 공로를 인정받아 헌혈자의 날(6월 14일) 기념 정부 포상에서 보건복지부장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

해사대학은 지속적인 단체헌혈 참여와 생명나눔 문화 확산 활동을 통해 지역사회와 국가 혈액수급 안정화에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다. 그동안 해사대학은 학생과 교직원을 중심으로 매년 4회에 걸쳐 정기적인 단체헌혈 행사를 전개해 왔으며, 연간 약 2000여 명의 구성원이 자발적으로 생명나눔에 동참하고 있다.

올해에도 지난 3월과 5월 두 차례 단체헌혈을 성공적으로 마쳤으며, 오는 9월과 11월에도 추가 행사를 진행할 예정이다. 이러한 노력은 일회성 행사에 그치지 않고 꾸준한 사회공헌 활동으로 자리 잡았다.

한국해양대학교 해사대학 김종수 학장은 “이번 수상은 생명나눔의 가치에 깊이 공감하고 적극적으로 헌혈에 동참해 준 학생과 교직원 모두가 함께 이뤄낸 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 해사대학은 공동체 의식을 바탕으로 헌혈문화 확산과 사회적 가치 실현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.