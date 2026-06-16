90만 송이의 수국 물결로 감동 선사 웨일즈카트 체험·불꽃쇼·공연 준비

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구의 대표 꽃축제인 ‘2026 제5회 장생포 수국 페스티벌’이 오는 19일부터 28일까지 10일 동안 장생포 고래문화마을 일원에서 개최된다.

올해 축제는 ‘장생포 수국, 설렘을 타다’를 슬로건으로 형형색색 수국이 만개한 고래문화마을과 최근 새롭게 조성된 체험시설 ‘웨일즈카트’를 연계한 다채로운 콘텐츠로 관광객을 맞이한다.

장생포 고래문화마을에는 앤드리스 썸머 등 40여 종 3만7000여 본에 이르는 수국이 식재돼 축제 기간에는 90만 송이 이상의 수국이 만개한다.

올해 축제에서는 장생포의 새로운 관광 체험시설인 고래를 형상화한 ‘웨일즈카트’를 타고 장생포의 아름다운 풍경과 함께 수국 축제장 곳곳을 즐길 수 있다. 또한 축제 기간 문화공연, 버스킹, 체험 프로그램, 플리마켓, 푸드트럭 등 다양한 즐길 거리도 마련돼 있다.

축제 첫날인 19일 가수 정동하 등이 출연하는 개막 축하공연을 시작으로 축제 기간 동안 다양한 장르의 지역 가수 공연과 거리예술 공연이 열리고, 매주 토요일 오후 8시 10분에는 고래박물관 앞 광장에서 수국 불꽃쇼가 열린다.

주말에는 관광객들의 편의를 위해 오전 10시부터 오후 4시까지 30분 간격으로 태화강역에서부터 장생포까지 무료 셔틀버스가 운영한다. 자세한 일정과 프로그램은 추후 울산 남구청 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

울산 남구 관계자는 “올해 수국 페스티벌은 가족 단위 방문객과 연인, 친구들이 함께 즐길 수 있는 장생포만의 차별화된 프로그램으로 준비했다”며 많은 관람을 바랐다.