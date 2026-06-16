한국경기 열리는 19·25일에도 마련

2026 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀이 체코를 상대로 짜릿한 2대1 역전승을 거두면서 전국이 월드컵 열기로 달아오르고 있다. 서울 자치구들도 대형 전광판과 거리응원전을 마련하며 시민들과 함께 응원전에 동참하고 나섰다.

16일 자치구들에 따르면 특히 종로구와 중랑구는 대규모 거리응원 행사를 열어 주민 화합과 지역 활력 제고에 나서 눈길을 끈다.

종로구는 광화문광장 일대에 조성된 광화문스퀘어를 활용해 대한민국 대표팀 경기 생중계에 나섰다. 광화문광장 내 KT 웨스트(WEST) 사옥에 설치된 초대형 전광판을 통해 12일 첫 응원전을 성공적으로 마친 데 이어 19일과 25일에도 거리응원을 이어갈 예정이다.

광화문스퀘어에서 스포츠 콘텐츠를 실시간으로 송출하는 것은 이번이 처음이다. 시민들은 육조마당과 놀이마당에 모여 대형 전광판으로 경기를 관람하며 마치 경기장에 있는 듯한 생생한 현장감을 만끽했다.

응원전은 경기 중계에만 그치지 않는다. K-팝 공연, 인공지능(AI) 퍼포먼스, 응원 굿즈 증정 이벤트 을 함께 운영하며 축제 분위기를 더하고 있다. 누구나 별도 예약 없이 참여할 수 있어 가족 단위 방문객과 외국 관광객들의 관심도 높다.

정문헌 종로구청장은 “광화문광장이 대한민국을 대표하는 문화·관광 중심지인 만큼 시민들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

중랑구도 월드컵 응원 열기에 힘을 보탰다. 면목역 문화광장 에서는 12일 중랑구체육회 주최·주관으로 ‘2026 북중미 월드컵 거리응원전’이 열렸다. 이날 행사에는 약 500명의 주민이 참여해 대한민국-체코의 조별리그 경기를 함께 관람하며 뜨거운 응원전을 펼쳤다.

대형 LED 전광판 앞에 모인 주민들은 태극기를 흔들고 응원도구를 활용하며 대표팀의 선전을 기원했다. 경기 전에는 사전 공연도 열려 응원 분위기를 한층 끌어올렸다. 어린이부터 어르신까지 다양한 세대가 함께 참여해 월드컵이 만들어낸 화합의 장이 됐다.

류경기 중랑구청장은 “월드컵 응원전이 주민들이 함께 소통하고 화합하는 축제의 장이 되길 바란다”며 “19일 열리는 멕시코전 단체응원에도 많은 주민들이 함께해 대한민국 대표팀에 힘을 보내주길 기대한다”고 말했다.

19일 오전 중랑구는 중랑구청 지하 대강당에서 대한민국과 멕시코의 조별리그 경기를 함께 응원하는 단체응원전을 이미 예정해놨다.

박종일 선임기자