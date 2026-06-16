[헤럴드경제=장윤우 기자] 국민의힘 박정훈 의원이 장동혁 대표의 재선거 요구를 두고 “본인 선거였으면 재선거하자고 했겠느냐”고 직격했다.

16일 박 의원은 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 장동혁 지도부가 6곳에 선거 소청을 제기한 데 대해 이같이 말했다.

박 의원은 “장동혁 대표는 그동안 본인의 이익을 위해 당을 어렵게 만들었다는 비판을 제일 많이 받아온 사람”이라며 “선거 패배에 가장 책임이 있는 사람이 책임을 지는 게 우선”이라고 강조했다.

이어 “장동혁 지도부가 선거 패배의 위기를 모면하기 위한 술책으로 재선거를 요구하고 있다는 비판을 받고 있다”며 “지금 논의를 재선거·부정선거로 끌고 가버리면 국민이 원하는 선거 제도 개혁을 제대로 할 수 없다”고 했다.

부정선거 주장에 대해서는 선을 그었다.

박 의원은 “부정선거는 의도가 들어 있는 것”이라며 과실치사와 살인을 비교해 “지금까지 드러난 것은 의도가 개입된 상황이 아니라 과실에 대한 책임을 지고 고치자는 게 국민의 목소리”라고 말했다.

앞서 국민의힘은 15일 긴급 최고위를 열고 서울·울산·부산·인천·경기·광주 등 6곳에 선거 소청을 제기하기로 했다. 장동혁 대표는 전면 재선거를 요구하고 있으나 정점식 원내대표는 투표용지 부족이 선거 결과에 미친 영향을 살펴봐 달라는 취지라고 설명해 지도부 내 엇박자가 노출됐다.