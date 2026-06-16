거치대 크기 40%↓·공간활용↑ 강한 흡입력·편리한 위생 관리

LG전자가 거치대 부피를 줄여 공간 활용도를 높인 무선청소기 신제품 ‘컴팩트타워’ 2종을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 청소기 본체 충전과 자동 먼지비움 기능을 수행하는 타워(거치대) 부피를 기존 올인원타워 제품 대비 약 40% 줄인 것이 특징이다. 작아졌지만 먼지통 용량은 2.1L로 넉넉하다.

본체 내 필터와 먼지통은 분리해 물세척할 수 있어 위생 관리도 편리하다. 대표 모델인 ‘A7 코어+ 컴팩트타워’(사진)의 흡입력은 최대 220W(와트)다.

물걸레 겸용 모델을 선택할 경우 먼지 흡입과 물걸레 청소를 한 번에 해결할 수 있다. 450mL 대용량 물통을 탑재해 물을 한 번만 보충하면 30분 이상 물걸레 청소가 가능하다. 청소 중 물이 자동 공급되는 시스템을 적용 사용자 편의성을 높였다.

이번 신제품을 포함한 LG전자 무선청소기는 금속망 필터, 마이크로 필터, 배기 필터 등 총 5단계에 걸쳐 배출 공기 중 먼지를 걸러낸다. 타워 내 먼지통도 3단계 차단 시스템을 갖췄다. 신제품은 오는 17일 A7 모델을 시작으로 온라인 브랜드샵과 LG베스트샵 등 오프라인 매장에서 순차적으로 만나볼 수 있다. 출하가는 A7 코어+ 컴팩트타워 99만원, A5 컴팩트타워 79만원이다.

구독 서비스를 이용할 경우 A7 코어+ 컴팩트타워의 월 구독료는 3만900원(6년 프리미엄 계약 기준)이다. 계약 기간 먼지망 청소 및 필터 교체 등 전문가의 관리 서비스를 받을 수 있다.

LG전자는 이번 신제품 출시를 통해 무선청소기 라인업을 총 5종으로 확대하며 고객 선택의 폭을 넓혔다.

전체 라인업은 ▷AI가 고객의 사용 패턴을 분석해 흡입력을 알아서 조절해주는 프리미엄 모델 ‘A9 AI’ ▷파워와 실용성을 겸비한 ‘A7 코어+’(올인원타워/컴팩트타워) ▷가벼워 손목 부담을 덜어주는 ‘A5’(컴팩트타워/충전 전용 거치대)로 구성된다. 손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 “주거 공간과 라이프스타일에 대한 깊은 이해를 바탕으로 유선, 무선, 로봇 등 다양한 청소 제품군에서 보다 효율적이고 편리한 고객 경험을 선보일 것”이라고 말했다. 김현일 기자