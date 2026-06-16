치매환자 정서적 유대 돕는 캠페인 호평

대홍기획이 세계 3대 광고제로 꼽히는 ‘2026 뉴욕 페스티벌’에서 롯데의료재단 보바스기념병원(재활 및 요양 전문 병원)과 함께한 ‘AI 웨이즈 콜(A.I.ways Call)’ 캠페인(사진)으로 은상을 수상했다고 16일 밝혔다.

대홍기획은 이번 수상으로 지난 4월 ‘2026 클리오 어워즈’에서 롯데건설 ‘폭염주의복’으로 동상을 수상한 데 이어 세계적인 권위의 광고제에서 연속으로 수상작을 배출하는 성과를 거뒀다. 올해 뉴욕 페스티벌 예선 심사에는 류미경 대홍기획 CD가 한국인 심사위원으로 참여하기도 했다.

대홍기획 관계자는 “클리오 어워즈에 이어 뉴욕 페스티벌에서도 좋은 평가를 받게 돼 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 대홍기획만의 차별화된 크리에이티브를 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 존재감을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

뉴욕 페스티벌은 프랑스 ‘칸 라이언즈’, 미국 ‘클리오 어워즈’와 함께 세계적인 권위를 인정받는 국제 광고·마케팅 시상식이다.

매년 전 세계 60여 개국에서 출품된 작품을 대상으로 창의성과 혁신성, 실행력 등을 종합 평가해 우수 작품을 선정한다. 김현일 기자