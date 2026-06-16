亞 신협 발전·금융포용 확대 등 국제 역할 확대·협력 방안 논의

신협중앙회는 고영철(오른쪽) 신협중앙회장이 15일 서울 중구 신협중앙회 서울사무소에서 폴 트라이넨 세계신협협의회(WOCCU) 사무총장과 면담하고, 국제 신협운동 내 한국 신협의 역할 확대 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

이번 면담은 고 회장이 올해부터 2028년까지 WOCCU 임명직 이사로서 활동을 본격화하는 과정에서 마련됐다. 고 회장은 내달 호주 시드니에서 열리는 WOCCU 연차총회 이후 ▷감사·위험관리위원회 ▷거버넌스·선거위원회 ▷난민·재건·구호위원회 가운데 한 위원회에 배정돼 활동하게 된다.

면담은 약 2시간에 걸쳐 진행됐으며, 4월 케냐에서 열린 WOCCU 이사회 주요 안건과 7월 시드니 연차총회 관련 현안, 한국 신협의 국제협력 확대 방향 등이 집중적으로 논의됐다. 고 회장은 앞서 케냐 이사회에는 영상으로 참석해 이사진과 첫인사를 나눈 바 있다. 이들은 아시아 신협 발전, 개발도상국 신협 지원, 금융포용 확대 등 글로벌 협동조합 금융의 주요 과제에 대해서도 폭넓게 의견을 교환했다.

한국 신협은 현재 WOCCU 이사국으로서 전 세계 104개국 7만5000여개 신협과 협력하고 있으며, WOCCU에는 약 4억1100만명의 조합원과 약 3조7000억달러(약 5106조원)의 자산이 등록돼 있다.

신협중앙회는 앞으로도 WOCCU를 비롯한 국제기구와의 협력을 강화하고, 한국 신협의 우수 사례를 세계 신협 네트워크에 확산해 나갈 계획이다.

고 회장은 “한국 신협은 조합원 중심 금융과 지역사회 상생이라는 협동조합의 가치를 바탕으로 성장해 왔다”며 “WOCCU 이사 활동을 통해 한국 신협의 경험을 국제사회와 적극 공유하고, 세계 신협운동 발전에 실질적으로 이바지하겠다”고 말했다. 박성준 기자