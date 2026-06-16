롯데그룹이 신동빈(사진) 회장을 필두로 전사적 인공지능 전환(AX)에 속도를 낸다고 16일 밝혔다. 신 회장은 최근 이틀간 ‘CEO AI 아카데미’에 직접 참여했다. 자연어로 요구 사항을 입력하면 AI가 코드를 구현하는 ‘바이브 코딩(Vibe coding)’ 방식으로 AI 서비스를 제작하고, AI 에이전트를 직접 개발했다. CEO AI 교육은 1일부터 매주 주말 계열사 CEO 50여명을 대상으로 진행됐다.

신 회장은 “AX는 선택이 아닌 그룹의 생존이 걸린 최우선 과제”라며 “전 임직원이 AI 에이전트 개발 역량을 갖추도록 지원하겠다”고 강조했다.

롯데는 연내 전 임직원 대상 ‘AI 에이전트 실무형 교육’을 진행한다. 7월에는 외부 생성형 AI를 도입하고, 임직원 대상 ‘AI 해커톤’과 계열사별 핵심 AI 과제를 평가하는 ‘AI 챌린지’를 개최한다. AI 에이전트 생성 역량은 채용·평가 기준에도 반영된다.

한편 롯데는 오는 18일부터 1박 2일간 그룹 AI·IT 담당 임원 150여명을 한자리에 모아 AX 전략을 공유하고 그룹 경쟁력 강화 방안을 논의한다. 정찬수 기자