품질 44.3%·생산성 22.8%↑ 매출액도 15.6%↑ 제조인공지능 전환 이룰 수 있도록 후속 지원 강화

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 도내 중소제조업체의 스마트공장 도입이 품질 향상과 생산성 증대 등 가시적인 성과로 이어지고 있다고 16일 밝혔다. 경남도는 이날 경남테크노파크 회의실에서 ‘경남 제조AX 스마트공장 지원사업 성과확산 보고회’를 갖고 스마트공장 도입 기업들의 구체적인 성과 지표와 우수 구축사례를 공유했다.

경남테크노파크가 ‘더 브릿지 전략 컨설팅’에 의뢰해 진행한 성과분석조사에 따르면 2022~2023년 스마트공장을 도입한 도내 439개사는 공정 분야에서 품질 44.3% 향상, 생산성 22.8% 향상, 원가 32.5% 감소, 납기 17.0% 개선 등의 효과를 거뒀다. 경영 분야에서도 매출액 15.6% 증가, 고용 3.3% 증가, 산업재해 21.7% 감소를 기록했다.

특히 매출 규모 100억원 미만, 고용인원 50인 미만의 소규모 중소기업에서 생산성과 품질 등 전반적인 공정개선 효과가 두드러지게 나타나며 현장 경쟁력을 높인 것으로 분석됐다.

장기적인 성장 효과도 입증됐다. 2018년부터 2024년까지 스마트공장을 도입한 2735개사의 최근 3년간 매출액 증가율은 7.1%로, 미도입기업(3.9%)보다 3.2%포인트 높았다. 고용인원 역시 도입기업이 3.1% 증가하는 동안 미도입기업은 0.8% 증가에 머물렀다. 이는 품질 안정에 따른 수주량 증가가 매출 상승으로 이어지고, 신규 ICT 운영 인력 수요가 발생한 결과다.

우수 구축사례로 소개된 의령군 ㈜대성종합열처리는 생산공정관리시스템(MES)을 도입해 생산량 75% 향상, 불량률 50% 감소의 성과를 냈다. 창원지역 ICT 기업 OPEN TS가 지원한 함안군 경성엠티도 자재·출하관리 통합시스템 구축을 통해 제조 리드타임을 3.5% 단축하고 검사 불량률을 16.7% 개선했다.

경남도는 이번 간담회에서 나온 현장 의견을 적극적으로 반영해 도내 제조기업이 단순 구축 단계를 넘어 ‘제조 인공지능 전환(제조AX)’을 이룰 수 있도록 후속 지원을 강화할 계획이다.

김명주 경남도 경제부지사는 “스마트공장이 제조혁신에 실질적인 효과가 있음이 확인됐다”며 “경남형 제조AX 스마트공장 사업을 지속 추진해 경남을 제조업 피지컬 AI 선도지역으로 육성하겠다”고 말했다.