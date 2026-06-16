치매 환자와 가족 간 정서적 연결 돕는 캠페인 호평 ‘클리오 어워즈’ 이어 세계적 광고제서 연이은 수상

[헤럴드경제=김현일 기자] 대홍기획이 세계 3대 광고제로 꼽히는 ‘2026 뉴욕 페스티벌’에서 롯데의료재단 보바스기념병원(재활 및 요양 전문 병원)과 함께한 ‘AI 웨이즈 콜(A.I.ways Call)’ 캠페인으로 은상을 수상했다고 16일 밝혔다.

뉴욕 페스티벌은 프랑스 ‘칸 라이언즈’, 미국 ‘클리오 어워즈’와 함께 세계적인 권위를 인정받는 국제 광고·마케팅 시상식이다. 매년 전 세계 60여 개국에서 출품된 작품을 대상으로 창의성과 혁신성, 실행력 등을 종합 평가해 우수 작품을 선정한다.

‘AI 웨이즈 콜’은 생성형 AI로 치매 환자와 가족 간의 정서적 연결을 돕는 캠페인이다. 보호자의 목소리와 대화 패턴을 학습한 AI가 환자와 통화를 이어가며 가족만의 호칭과 말투, 대화 소재 등을 구현했다.

한국 사회의 보호자 중심 간병 문화와 돌봄 부담이라는 사회적 문제에 주목해 기술과 크리에이티브를 결합한 설루션을 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 실제 운영 과정에서 환자와 보호자 간 정서적 연결을 지원하고 돌봄 부담 완화 가능성을 보여주며 사회적 의미를 더했다.

대홍기획은 이번 수상으로 지난 4월 ‘2026 클리오 어워즈’에서 롯데건설 ‘폭염주의복’으로 동상을 수상한 데 이어 세계적인 권위의 광고제에서 연속으로 수상작을 배출하는 성과를 거뒀다. 올해 뉴욕 페스티벌 예선 심사에는 류미경 대홍기획 CD가 한국인 심사위원으로 참여하기도 했다.

대홍기획 관계자는 “클리오 어워즈에 이어 뉴욕 페스티벌에서도 좋은 평가를 받게 돼 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 대홍기획만의 차별화된 크리에이티브를 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 존재감을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.