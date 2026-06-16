[헤럴드경제=조용직 기자] 프리미엄 골프 브랜드 혼마(HONMA)가 스포츠카 브랜드 부가티(Bugatti)와 손잡고 양사의 철학을 담은 독점 컬래버레이션 골프클럽 컬렉션인 ‘HONMA × BUGATTI: Icons’(혼마 × 부가티: 아이콘스)를 16일 공개했다.

단순한 로고 적용을 넘어, 부가티 하이퍼카의 디자인 언어와 혼마의 클럽 제작 기술을 하나의 골프 컬렉션 안에 구현하는 데 초점을 맞췄다. 드라이버 헤드 페이스에는 부가티의 계기판에서 영감을 받은 디자인 디테일을 적용했으며, 퍼터에는 부가티의 ‘B’ 로고에서 착안한 헤드 디자인을 반영해 브랜드 아이덴티티를 강조했다.

이번에 공개된 컬렉션은 ▷베레스 슈퍼 프리미엄(BERES Super Premium) 컬렉션, ▷투어 월드 프리미엄(Tour World Premium) 컬렉션, ▷슈퍼 프리미엄 부가티 퍼터(Super Premium Bugatti Putter) 등 총 세 가지 라인으로 구성됐다.

비브케 슈탈 부가티 인터내셔널 사장은 “정밀함과 기술적 완벽함으로 탄생한 세 가지 컬렉션은 부가티의 디자인 DNA와 양사가 공유하는 타협 없는 기준을 그대로 반영했다. 각 분야의 정점에 선 두 브랜드의 만남은 우수성, 혁신, 그리고 영원한 장인정신에 대한 약속의 결과물”이라고 소감을 밝혔다.

이번 컬렉션은 드라이버, 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언 세트, 퍼터로 구성되며, 전용 헤드커버와 전용 박스, 액세서리 등이 포함된 풀 세트 형태로 판매될 예정이다. 국내에서는 이달 말 직영점 및 공식 홈페이지를 통해 한정 수량으로 만나볼 수 있다고 브랜드측은 전했다.