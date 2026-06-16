“1인 1표제 도입되면 지도부, 굳이 TK 와서 표 호소할 일 없어져”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 임미애 더불어민주당 의원은 16일 이른바 ‘1인 1표제’와 관련해 “(정청래 대표가) 예를 들면 대구경북 지역에, 영남 지역에 가중치를 부여한다든가 하는 방식으로 보완하겠다고 했는데 그 얘기가 지금 전혀 없는 것”이라고 지적했다.

임 의원은 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 “제가 대구경북 지역이지 않나. 저희 지역의 권리당원 숫자가 굉장히 적다”며 이같이 말했다.

그는 “우리 입장에서는 그런 불안감이 있는 것”이라며 그전에는 그래도 대의원 제도를 통해 부족한 당원들의 숫자를 수치적으로 보완해 주는 기능이 있었는데 1인 1표제가 도입되게 되면 대구경북, 특히 민주당 세가 열악한 지역의 당원들이나 그 지역의 의제가 민주당에서 정상적으로 다뤄질 수 있겠나”라고 했다.

임 의원은 “좀 더 솔직하게 말씀드리면 최고위원들이나 당대표가 굳이 대구경북에 와서 표를 호소해야 할 일이 없는 것”이라며 “이게 그러면 민주당이 계속 지향하고 있는 전국 정당이라는 가치에 걸맞은 건가. 이에 비춰본다면 우리는 1인 1표제가 가지고 있는 여러 가지 부작용에 대한 제도적인 보완 장치가 좀 필요하다는 요구를 했었다”고 밝혔다.

한편 그는 당 지도부가 6·3 지방선거 결과를 대하는 자세와 관련해 “여러 가지 다양한 평가가 나올 때 그것을 좀 수용하는 자세였다면 큰 문제가 없었을 텐데 굉장히 방어적인 자세를 취하지 않았나”라고 지적했다.

임 의원은 “평가위를 구성해 평가하겠다는 것이 어쩌면 그러면 평가를 전문가 집단에게만 맡기면서 이번 선거를 현장에서 뛰었던 사람들의 이야기는 전혀 듣지 않겠다는 것 아닌가라는 식으로 사람들이 메시지를 받아들이면서 갈등이 조금 더 증폭되는 결과가 빚어진 것 아닐까 생각한다”고 덧붙였다.