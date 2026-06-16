신세계아이앤씨 차기 리더 대상, 9월까지 진행

[헤럴드경제=박세정 기자] 신세계아이앤씨(신세계 I&C)가 인공지능(AI) 리더십 양성을 위해 서울대와 교육 프로그램을 공동 개발했다.

신세계아이앤씨는 서울 관악구 서울대학교에서 AI 리더십 양성 및 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약으로 양측은 서울대 공과대학의 엔지니어링 프로젝트 매니지먼트 과정(이하 서울대 EPM) 기반 리더십 교육 과정을 공동 기획·운영한다.

서울대EPM은 기업 임직원 등 외부 전문가를 대상으로 공학 기반 프로젝트 관리와 리더십 역량을 교육하는 공개 강좌다.

신세계아이앤씨와 서울대는 AI 시대 IT비즈니스 환경에 필요한 리더십 역량을 강화하는 맞춤형 교육 프로그램을 공동으로 개발했다.

교육 프로그램은 총 14주 과정이다. 리더십, AI·신기술, IT 프로젝트 관리 등 총 3개 영역으로 구성된다.

6주간 기획력, 문제해결 능력, 변화관리 역량 등 리더에게 필요한 기본 역량을 다룬다. 이후 4주간 직무별 AI 사업 기획 워크숍을 진행한다. 마지막 4주는 현업 사례를 바탕으로 프로젝트 매니저(PM)로서 프로젝트 관리 역량과 실무형 문제 해결 능력을 강화한다.

본 과정은 신세계아이앤씨 임직원 중 차기 리더를 대상으로 6월부터 9월까지 진행된다. 수강생은 과정 참여도와 팀 프로젝트 결과 등을 종합 평가해 수료 여부가 결정된다. 수료자에게는 서울대학교 총장 명의의 수료증과 엔지니어링 프로젝트 매니저 인증서가 수여된다.

김영오 서울대 공과대학장은 “IT업계를 이끌어 갈 신세계아이앤씨의 차세대 리더 양성에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

양윤지 신세계아이앤씨 대표이사는 “서울대 EPM 과정과 신세계아이앤씨의 현장 경험을 결합한 교육과정을 지속적으로 운영해 AX 시대에 부합하는 미래 IT 리더십 역량을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 신세계아이앤씨는 리테일 분야에 특화된 AI 기술을 바탕으로 관련 설루션을 확대하는 등 IT서비스 핵심 경쟁력 강화에 힘을 싣고 있다.