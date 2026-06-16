판매 부스·포토존 운영…행사 당일 2만4000개 물량 완판

[헤럴드경제=정찬수 기자] 하이트진로가 지난 6일 태국 코사멧 섬에서 열린 ‘새멧 인 러브 뮤직 페스티벌 2026’에 후원사로 참여해 ‘진로(JINRO)’를 알렸다고 밝혔다.

행사에는 약 1만4000여명의 관객이 참여했다. 하이트진로는 행사장 내 5개의 ‘진로바(JINRO BAR)’를 마련해 과일 리큐르 4종(청포도·딸기·레몬·멜론에이슬)·참이슬·테라·이슬톡톡 등을 선보였다. 행사 당일 준비한 2만4000개의 물량은 전량 완판됐다. 백사장에 설치한 JINRO 로고 구조물과 두꺼비 캐릭터를 활용한 포토존도 인기를 끌었다.

‘새멧 인 러브 뮤직 페스티벌’은 매년 태국 코사멧 섬에서 태국 인기 아티스트와 밴드가 대거 참여하는 대표 여름 음악 축제다. 하이트진로는 ‘진로 대중화’ 전략의 일환으로 현지 MZ 소비자와의 접점을 확대하고, 트렌디한 K-주류 이미지를 강화하는 데 활용했다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “MZ세대와 소통을 강화하며 태국을 비롯한 동남아 시장에서 진로의 인지도를 확대하고 있다”며 “글로벌 대표 소주 브랜드 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.