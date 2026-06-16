메쉬 소재·재귀반사 디테일…다양한 러닝웨어 구성

[헤럴드경제=정찬수 기자] 프로-스펙스가 통기성이 우수한 메쉬 소재의 러닝 의류 ‘울트라라이트 메쉬’ 시리즈를 출시했다고 16일 밝혔다.

신제품은 반팔티셔츠·민소매티셔츠·긴소매티셔츠·반바지 등 다양하게 구성했다. 메쉬 소재와 재귀반사 디테일을 적용해 쾌적하고 안전하게 착용할 수 있다.

남성 라인은 울트라라이트 메쉬 반팔티셔츠와 민소매를 중심으로 구성했다. 은은한 광택감 소재에 넥라인 레드 컬러 보강 스티치로 디자인 포인트를 더했다. 색상은 반팔티셔츠가 화이트·그레이·블랙, 민소매가 화이트·레드·블랙이다. 울트라라이트 벤트홀 반바지도 선보였다. 양옆 트임 구조로 다리 가동 범위를 넓혔다. 내장형 이너팬츠와 허리 뒷면 러닝 백 포켓을 갖췄다.

여성 라인은 울트라라이트 메쉬 크롭 반팔티셔츠와 민소매로 구성했다. 여성 체형을 고려한 실루엣으로 크롭 반팔티셔츠는 단독 착용만으로도 스타일리시한 러닝룩을 연출할 수 있도록 디자인했다.

남녀 공용으로는 갑작스러운 날씨 변화에 대응하는 유니 울트라라이트 메쉬 후디 긴팔 티셔츠가 있다. 소매 끝 핑거홀 디테일과 허리 조절 스트링을 적용했으며 그레이·블랙 2종이다.

프로-스펙스 관계자는 “앞으로도 소비자들의 다양한 활동 환경과 니즈를 반영한 제품을 계속 선보이겠다”고 말했다.