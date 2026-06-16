[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 여름 피서철을 앞두고 도내 공원 등에 설치된 물놀이형 수경시설을 대상으로 이달부터 4개월에 걸쳐 현장 관리 실태 집중 점검에 나선다고 16일 밝혔다.

물놀이형 수경시설은 수돗물, 지하수 등을 인위적으로 저장 및 순환해 이용하는 바닥분수, 폭포, 실개천, 물놀이 조합 놀이대 등을 말한다.

일반인에게 개방돼 이용자의 신체와 직접 접촉하는 형태의 시설물이다.

유형별로는 바닥분수가 가장 많으며 물놀이 조합 놀이대와 실개천 등이 뒤를 이었다.

이번 점검 대상은 공공기관과 민간에서 관리하는 물놀이형 수경시설 221곳이며 특히 신규 설치된 시설과 도민들의 이용이 잦은 시설을 중심으로 점검이 이뤄진다.

주요 점검 항목은 설치·운영 신고 적정 여부, 수질검사 실시 여부(15일마다 1회 이상), 부유물 및 침전물 제거 유무, 용수 적정 관리 여부, 이용자 주의사항에 관한 안내판 설치 등이다.

점검 결과 수질 및 관리 기준을 위반한 시설에 대해서는 즉시 운영을 중단하고 과태료 부과 등 관련 법령에 따라 행정처분을 내릴 예정이다. 수질 개선 조치가 완료될 경우 재개방할 방침이다.

이경곤 경북도 기후환경국장은 “올여름 강력한 무더위가 예상되는 만큼 도민들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 수질 및 시설 관리 점검에 최선을 다하겠다”고 말했다.