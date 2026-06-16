구성원과 AI가 함께 일하는 조직 전환 기획·개발·디자인 등 ‘멀티 롤’ 방식 확대 사내 AI 개발 플랫폼 통합·보안 체계 고도화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 인간과 인공지능(AI) ‘원팀’을 선언했다. 이를 통해 인공지능 전환(AX) 혁신에 드라이브를 건다는 방침이다.

SK텔레콤은 지난주 경기도 이천시 SKMS연구소에서 열린 ‘2026 뉴 이천포럼’에서 업무 효율성 개선을 위한 ‘AX 혁신 2.0’을 시행한다고 16일 밝혔다. AX 혁신 2.0은 AX가 조직 생산성 향상, 비즈니스 모델 혁신까지 이어질 수 있도록 구성원 일하는 방식 ‘재설계’에 초점을 맞췄다.

우선 SK텔레콤은 AI를 업무 보조 도구가 아니라 함께 일하는 새로운 업무 주체로 정의했다. AI 에이전트는 사번을 받고 소속과 직무, 권한까지 할당받는 등 인간과 유사한 관리를 받게 된다. 특히 AI 에이전트를 위한 데이터·보안 접근 권한 규정 마련 등 거버넌스 체계도 구축한다.

AI 에이전트가 업무 시스템 안에서 명확한 역할을 가지면서 반복 업무는 줄이고, 구성원들은 보다 창의적이고 전략적인 업무에 집중할 수 있다는 게 SK텔레콤 설명이다.

이와 함께 SK텔레콤은 ‘AX 샌드박스’ 제도를 도입한다. AX 샌드박스 제도는 관성적으로 해오던 업무 방식을 백지에서 AI 기반으로 다시 설계하는 사내 실험이다. 직급·부서 구분 없이 수평적으로 운영된다.

이와 관련 SK텔레콤은 최근 세 달간 AI CIC 내 일부 조직에서 AX 샌드박스를 시범 운영했다. 여기서 ▷한 사람이 여러 에이전트와 함께 기획, 개발, 디자인 등 복수 역할을 수행하는 ‘멀티 롤’ 업무 방식 가능성 ▷기획 업무가 줄어드는 생산성 개선 효과 ▷소통과 의사결정 속도 향상 등을 확인했다.

‘AX 샌드박스’는 점진적으로 전사로 확대될 예정이다. SKT는 구성원들이 실제 업무 현장에서 AI를 활용한 새로운 업무 방식을 자유롭게 시도하고 검증할 수 있도록 지원한다는 계획이다. 이를 통해 기존의 분업 중심 업무 구조를 넘어, AI와 함께 더 빠르게 기획하고 실행하며 개선하는 업무 문화를 확산시킨다는 목표다.

아울러 AI 활용 환경도 개선한다. SK텔레콤은 AI 도구와 에이전트 활용이 쉽도록 보안 체계를 고도화한다. 동시에 에이닷 비즈(A. Biz), 폴라리스, 플레이그라운드 등 기존 사내 AI 개발 플랫폼을 통합하고, 주요 사내 시스템과 연동한다. 이를 통해 업무 전반에서 AI 활용성을 높일 예정이다.

정재헌 SKT CEO는 “AX의 일상화를 통해 구성원의 시간과 역량이 새로운 도전을 이끄는 성장 동력으로 전환될 것”이라며 “구성원이 마음껏 AI 역량을 쌓고 성과를 만들어 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.