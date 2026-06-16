16일 ‘IMAGINE AX 2026’ 개최…AX 사례 공유 ‘Being AX’ 비전 제시 “기술·데이터·운영·인재 등 핵심” AX 최적화 지원, 사람-AI 협업 에이전틱AI 플랫폼 소개

[헤럴드경제=고재우 기자] SK AX가 인공지능(AI) 에이전트가 기업 업무를 스스로 결정하는 ‘에이전틱 엔터프라이즈’ 시대를 활짝 연다.

단순 AI 도입을 넘어 비즈니스 모델 혁신, 인간-AI 협업 등 성장의 ‘선순환 구조’를 통해 기업 성장을 이끌겠다는 복안이다.

SK AX는 16일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 ‘IMAGINE AX 2026’ 콘퍼런스를 열었다고 밝혔다

이날 행사에서는 SK AX의 전사 업무와 운영 전반을 AI로 혁신해 온 ‘Being AX’ 경험이 소개됐다. 제조·금융·통신·유통·서비스 등 다양한 산업의 경영진도 인공지능 전환(AX) 혁신 사례를 공유했다.

Being AX는 SK AX의 전략적 로드맵이다. AI 도입의 목적과 그로부터 기대하는 결과물이 명확히 설정돼야 한다는 것이다.

김완종 SK AX 사장은 기조연설을 통해 “기업의 경쟁력은 더 좋은 AI를 도입하는 것이 아니라, AI를 통한 전사 최적화를 통해 새로운 성장 가치를 창출하는 데 있다”며 “AI로 업무 효율화와 전사 증강을 이뤄낸 기업들과 그렇지 못한 기업 간 격차는 더욱 커질 것”이라고 말했다.

이어 “기업은 단순한 AI 도입을 넘어 전략, 기술, 데이터, 운영체계, 인재, 변화관리 등 AX 핵심 역량을 갖춰야 한다”며 “SK AX는 Being AX로 스스로 역량을 검증해 왔다”고 덧붙였다.

개인의 AI 활용을 넘어 기업이 AI를 통한 전체 최적화를 이뤄내기 위해서는 통합 플랫폼도 필요하다. SK AX의 에이전틱AI 플랫폼인 ‘엑스젠틱와이어(AXgenticWire) NPO(New Paradigm for Operation)’가 대표적이다.

엑스젠틱와이어 NPO는 수많은 에이전트를 연결하고, 이들의 협업을 조정하는 동시에 보안은 물론 품질 편차, 비용 증가 등 문제도 통제한다.

김 사장은 “AX는 단순한 기술 도입이 아닌, 조직 전체가 AI와 함께 움직일 수 있도록 일하는 방식과 기업 운영 체계를 재설계하는 것”이라며 “AI와 협업할 수 있는 인재를 육성하고, 이를 지지하는 조직문화와 시스템을 만들어야 비로소 AI 증강을 통한 전사 통합과 시너지 창출이 가능하다”고 강조했다.

제조, 반도체, 금융, HR 등 다양한 영역의 SK AX의 주요 고객 및 파트너사 경영진은 실제 협력 사례를 공유했다.

오픈AI는 기업 내부 시스템의 맥락을 정확히 이해하고, 실제 업무 성과는 물론 투자 대비 효과까지 높이는 AX 모델을 고도화하고 있다. SK하이닉스도 SK AX와 함께 디지털 트윈(가상 모형)을 기반으로 제조 공정의 정밀도와 데이터 활용 범위를 넓혔다. 수율 극대화를 위한 자율 운영 모델인 자율형 공장 전환에도 속도를 내고 있다.

신한금융그룹은 데이터 보안, 권한 관리, 규제 대응을 충족하는 ‘1인 1 금융 에이전트’ 기반 업무 혁신 모델을 구체화하고 있다. HR 컨설팅 기업 머서(Mercer)도 사람과 AI가 협업하는 조직 운영 체계를 설계하고 있다.

차지원 SK AX CAIO는 “기술 선택의 기준이 AI 도입 자체에서 ‘AI를 어떻게 일하게 할 것인가’의 영역으로 이동하고 있다”며 “AI가 실제 비즈니스 성과를 내려면 기업 내부의 데이터와 시스템, 프로세스뿐 아니라 산업별 도메인 지식이 정교하게 맞물려야 한다”고 설명했다.