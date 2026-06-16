[헤럴드경제=정목희 기자] 미 공군의 대표적 전략폭격기인 B-52 스트라토포트리스가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주에서 추락했다.

AFP통신에 따르면 이날 오전 11시께 캘리포니아주 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 폭격기가 이륙 직후 추락했다.

현장 중계 화면에는 사고 직후 검은 연기가 치솟는 모습이 포착됐다. 기체는 심하게 파손돼 원형을 알아보기 어려운 상태인 것으로 전해졌다.

미 공군은 현재까지 인명피해 여부에 대해서는 공개하지 않았다.

군 당국은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사고 사실을 알리며 “구조대가 즉시 현장에 투입됐으며 현재 상황이 진행 중”이라고 밝혔다.

B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 실전 배치된 미국의 장거리 전략폭격기다.

재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에서도 투입돼 왔다.

사고가 일어난 에드워드 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 100마일(약 160㎞) 떨어진 사막에 자리 잡고 있다.