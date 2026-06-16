-충남도, 폐어구 수거사업 어업인 13개 단체 선정…깨끗한 바다 만들기 앞장

[헤럴드경제= 이권형기자] 해양 생태계를 위협하고 유령어업 피해를 유발하는 주범인 폐어구를 수거키 위해 충남 어업인들이 자발적으로 나섰다.

도는 한국어촌어항공단이 주관하는 ‘2026년 어업인단체 폐어구 수거사업’에 참여할 어업인 단체 13곳을 선정했다고 16일 밝혔다.

이 사업은 과거 정부나 지자체 주도의 사후 수거 방식에서 벗어나 어구를 직접 사용하는 주체인 어업인들이 공모를 신청하고, 주도적으로 참여하는 자발적 참여형 정책이다.

올해에는 어업인들이 681척을 투입해 총 1964톤을 수거할 예정으로, 수거량은 지난해 8개 단체, 378척, 187톤 보다 약 10배 증가했으며, 전국 총 목표 수거량 3904톤의 50.3%에 달한다.

주요 단체별로는 태안군선주연합회가 684톤, 대천항보령연안선주협회가 400톤의 수거 계획을 수립했다.

충남도 이동유 해양수산국장은 “생업으로 한창 바쁜 시기임에도 불구하고, 바다를 스스로 지키겠다는 일념으로 동참한 어업인분들에게 진심으로 감사하다”며 “어업인들이 안전하게 수거 활동을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.