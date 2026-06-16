[헤럴드경제=최원혁 기자] 새로 이사한 집에서 전 세입자가 숨겨둔 것으로 추정되는 기괴한 물건들을 발견해 충격을 받았다는 사연이 공개됐다.

지난 14일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘전에 살던 세입자가 놓고 간 물건, 이삿짐 풀기 전 반드시 확인하세요’라는 제목의 글이 올라왔다.

서울 강서구 화곡동의 한 전셋집으로 이사할 예정이었다는 글쓴이 A씨는 “가구 실측을 위해 남편이 먼저 집을 방문해 구석구석 살펴보던 중 기괴한 물건을 발견했다”며 운을 뗐다.

A씨에 따르면 발견된 물건은 가스레인지 후드 뒤쪽에 휴지로 꽁꽁 감싸진 채 숨겨져 있던 식칼과 열쇠였다. 또 원인 불명의 악취도 났는데 원인은 싱크대 배수구에 가득 버려진 음식물 쓰레기였다.

A씨는 “너무 소름이 끼쳐 인공지능(AI)에 물어보니 ‘액막이, 재물, 건강 등 액운과 가난을 이 칼로 집에 꽂아두고(끊어내고) 홀가분하게 가겠다’는 뜻의 기괴한 미신 행위라고 한다”고 설명했다.

그는 “본인들이 잘 살기 위해 다른 이들을 이렇게 저주하고 비방하는 인간이 과연 잘 살 수 있을까”라며 “극단적 이기주의라는 말도 아깝다. 너무 화가 나고 소름이 끼친다”고 분통을 터뜨렸다.

그러면서 “이삿짐 들이기 전 반드시 눈에 잘 보이지 않는 곳을 살펴보라”고 조언했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “심보가 고약하다”, “이런 미신을 믿는 사람들이 아직도 있다”, “대놓고 저러면 기분 나쁠 것 같다”, “내가 안 받으면 그만이니 깊이 생각하지 마라” 등 다양한 반응을 보였다.

한 누리꾼은 “부동산 중개업소에 ‘전 세입자가 귀중품을 두고 간 것 같다’고 연락해 주소를 알아낸 뒤 칼과 열쇠를 착불 택배로 돌려보내라”고 제안하기도 했다.