[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란이 오는 19일(현지시간) 스위스 제네바에서 종전 양해각서(MOU) 서명식을 가진 뒤 바로 1차 실무 협상에 돌입할 것으로 보인다.

미 정치전문매체 악시오스는 15일(현지시간) 미국과 이란의 실무협상에 JD 밴스 부통령과 스티브 윗코프 중동 특사, 도널드 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너 등이 참석한다고 보도했다. 미국 협상단은 밴스 부통령이 이끌 전망이다.

이란 협상단은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관이 참석하게 된다. 악시오스는 협상 과정에서 중재국으로 참여해온 파키스탄 및 카타르 관계자들도 참석해 다음 단계를 논의할 것이라고 보도했다.

미 CNBC 방송은 이란 국영매체를 인용해 아라그치 장관이 오는 19일 스위스에서 1차 실무 협상이 이뤄질 것이라 말했다고 전했다. 양국은 지난 14일 종전 MOU 체결을 발표했고, 트럼프 대통령과 밴스 부통령, 갈리바프 의장의 전자서명까지 마쳤다. 양국은 오는 19일 서명식 이후 60일간 후속 협상을 이어가게 된다.

MOU 세부 내용은 공개되지 않았으나, 트럼프 대통령은 이날 합의문이 서명식 이후 공개될 것이라 말했다. 양측 설명에 따르면 호르무즈 해협 재개방과 미국의 대(對)이란 봉쇄 해제 등이 MOU에 담겼다. 최대 쟁점인 이란 핵 문제는 대부분 후속 협상으로 넘겨졌다.

양측은 벌써부터 호르무즈 해협 통행료 부과 여부와 이란의 동결 자산에 대한 제재 해제 등을 두고 이견을 보이고 있어, 향후 협상에서도 치열한 수 싸움이 이어질 것으로 예상된다.

밴스 부통령은 CNBC와의 인터뷰에서 “협상 테이블에 앉아 함께 해결해야 할 매우 중요한 세부사항이 많이 있다”며 “세부사항 중 다수가 향후 60일의 협상 기간에 해결될 것”이라고 말했다.