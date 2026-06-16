행정 업무 효율화 위해 전국 최초로 AI Agent 기반 직원 업무 지원 플랫폼 자체 구축·도입 생성형 AI를 넘어, 법령·통계·문서 도구를 직접 활용하는 AI Agent로 업무 생산성 제고 공공행정의 본격적인 AX(인공지능 전환) 추진과 직원들의 긍정적 AI 사용 경험 제공 효과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전성수 서초구청장은 “AI를 행정 파트너로 활용해 공공행정의 효율성과 주민 서비스 품질 높일 것”이라고 말했다.

서울 서초구는 공무원의 행정업무 효율을 높이고 인공지능(AI) 활용 문화를 확산하기 위해 전국 최초로 직원 AI 업무 지원 플랫폼 ‘서초 AI AGENT OFFICE’를 도입했다고 16일 밝혔다.

‘서초 AI AGENT OFFICE’는 단순히 질문에 답하는 생성형 AI를 넘어 실제 업무 수행을 지원하는 AI Agent 기반 플랫폼이다. AI Agent가 사용자 의도 파악, 목표 설정, 작업 수행 등 스스로 행동하는 AI인 만큼, ‘서초 AI AGENT OFFICE’에서 공무원이 필요한 업무를 지시하면 자료조사와 정리, 문서 작성 등 여러 단계를 연속적으로 수행하며 실제 업무 처리 과정을 밀착 지원하게 된다. 공무원의 반복적인 자료조사와 문서 작성 업무를 줄이고, 정책 기획과 행정서비스 개선 등 보다 본질적인 업무에 집중하도록 한다는 취지다.

이를 위해 행정업무에 필요한 주요 공공 데이터와 문서 시스템을 MCP(Model Context Protocol) 방식으로 연계한 것이 특징이다. MCP는 AI가 외부 데이터·도구에 안전하게 접근하도록 해주는 표준 통로로, 해당 플랫폼이 타 사이트와 신속하고 정확하게 연결되는 것을 돕는다. 이를 통해 ‘서초 AI AGENT OFFICE’는 국가법령정보센터와 연동돼 사용자의 질문에 따라 최신 법령 조문과 판례를 조회하고, 국가통계포털 데이터를 활용한 통계 분석도 가능하다. 또 한글 문서를 직접 열어 내용을 추출하거나 요약·수정하고 새로운 문서를 작성하는 등 공공기관 문서 환경에 적합하도록 설계됐다.

이와 함께 사용자 경험도 강화했다. 플랫폼에는 AI Agent 캐릭터와 가상 사무공간이 구현돼 AI가 업무를 수행하는 과정을 직원들이 시각적으로 확인할 수 있다. AI Agent 캐릭터는 작업 대기 중에는 휴대전화를 보거나 커피를 마시는 등 일상적인 모습을 보이고, 작업 지시를 받으면 컴퓨터로 일을 하거나 뉴스·종이 자료를 읽으며 문서를 작성하는 모습으로 표현된다. 이런 상태를 직관적으로 보여줌으로써 직원들이 ‘AI와 함께 일한다’는 친숙하고 긍정적 경험을 갖게 될 것으로 기대된다.

서초구는 지난해 12월 지자체 최초로 행동형 AI 챗봇인 ‘서초 AI전트’ 운영을 시작했다. 이는 주민들이 행정정보를 보다 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 사용자의 의도를 파악해 답변하고 실행까지 해주는 서비스로, 출시 이후 약 6개월간 총 1만 9천여 건의 문의를 처리해 왔다. 하루 평균 약 100건을 평균 응답시간 9.2초로 처리하며, 30초 내 응답 비율은 98.9%에 이른다. 특히, ‘서초 디지털 부스’, ‘민원 방문’ 등의 예약과 신청을 직접 수행하는 에이전트 기능에서도 125건을 처리하며 안정적으로 운영되고 있다.

이처럼 서초구는 공공 AI 사업에서 최신 기술을 가장 발 빠르게 도입하는 지자체로 평가받고 있다. ‘서초 AI전트’는 행정안전부와 기획재정부 등 중앙부처를 비롯해 서울시, 금천구, 은평구, 광명시, 수원시, 의성군, 아산시 등 다수 기관의 벤치마킹 문의가 꾸준히 이어지고 있으며, 일본 총무성의 해외 행정 AI 도입 우수사례로도 선정된 바 있다.

전성수 서초구청장은 “AI는 더 이상 단순한 정보 검색 도구가 아니라 실제 업무를 함께 수행하는 행정 파트너로 발전하고 있다”며 “앞으로도 공공행정에 AI를 적극 활용해 행정 효율성과 주민 서비스 품질을 높여 나가겠다”고 말했다.