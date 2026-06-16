6월 19일까지 구민·생활권자·직원 대상 공모...민선9기 비전 담은 20자 이내 슬로건 접수 총상금 310만원…26일경 결과 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 민선9기 구정 비전을 담을 슬로건을 공모한다.

구는 오는 19일까지 중구 주민과 생활권자, 중구청 직원을 대상으로 ‘우리가 만드는 중구의 미래’ 공모전을 연다. 향후 4년을 이끌 구정목표를 ‘중구 구성원’과 함께 만들어 가겠다는 취지다.

공모 슬로건은 20자 이내로 작성하면 된다. 민선9기 공약 전반을 아우르는 미래 비전과 발전 방향을 함축적으로 담아야 한다.

접수된 작품은 주민·생활권자 부문과 직원 부문으로 나눠 심사한다. ▷상징성과 목적 부합성 ▷대중성·전달력 ▷창의성·독창성 ▷구정 연계성과 계속성 등을 종합적으로 평가한다. 최종 선정된 슬로건은 검토를 거쳐 각종 정책 홍보에 반영될 예정이다. 결과는 오는 26일경 발표된다.

총상금은 310만 원 규모다. 주민·생활권자 부문은 1등 100만원, 2등 50만원, 3등 30만원의 상금을 각각 시상하며, 추첨을 통해 40명에게 5000원 상당의 기프티콘을 제공한다. 직원 부문은 1등 1명에게 100만원의 상금을 지급, 추첨을 통해 20명에게 5천원 상당의 기프티콘을 증정한다.

참여를 원한다면 AI 내편중구와 중구청 홈페이지를 통해 온라인으로 응모하거나, 각 동 주민센터에 비치된 신청서를 작성해 제출하면 된다. 자세한 사항은 중구청 기획예산과(02-3396-4902)로 문의하면 된다.

한편 민선9기 공약은 ▷미래를 그리는 중구 ▷청년이 꿈꾸는 중구 ▷교육이 든든한 중구 ▷노후가 편안한 중구 ▷품격이 가득한 중구 등 5대 분야를 중심으로 추진될 예정이다. 여기에는 중구의 미래 경쟁력을 높이고 주민 일상을 밀착 지원하는 다양한 정책이 담겼다.

특히 ‘중구 균형발전기금’을 조성해 초대형 구립도서관 건립과 충무아트·스포츠센터 복합 재개발 등 대규모 생활SOC를 확충하는 도시의 청사진 부터, 중구형 공공임대주택과 내편우대적금, 다산로 교육클러스터 조성, 어르신 실손보험 도입과 중단없는 어르신교통비 지원, 내편콜택시, 스마트 주차 혁신, 반려동물 복합지원센터 구축 등 세대와 계층을 아우르는 내용들이 포함됐다.

중구는 민선 8기 구정목표인 ‘하나되는 중구, 함께하는 중구’로 재도약의 기반을 다진 데 이어, 민선9기에는 이를 동력으로 더 큰 중구로 나아가는 비전을 중구 구성원들과 만들어 간다는 방침이다.

김길성 중구청장은 “민선9기는 구민과 함께 중구의 새로운 미래를 만들어가는 중요한 도약의 시기가 될 것”이라며 “구민 여러분의 목소리가 곧 중구의 비전이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.