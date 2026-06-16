6월 16일부터 19일까지 민선 9기 슬로건 공모...주민 누구나 참여 가능 주요 키워드 ‘AI·미래·혁신·행복’ 담아 향후 4년의 구정 비전과 가치 제안

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 9기 마포구청장직 인수위원회(위원장 황인국)는 향후 4년간 구정 운영의 이정표가 될 슬로건을 선정하기 위해 6월 16일부터 19일까지 구민 공모를 한다.

이번 공모는 민선 9기 마포가 지향할 구정 목표와 비전에 구민의 다양한 의견을 반영, 모두가 공감할 수 있는 가치를 슬로건에 담기 위해 마련됐다.

공모 주제는 민선 9기 마포의 미래상과 정책 방향을 함축적으로 표현한 슬로건으로, 주요 키워드는 ‘AI’, ‘미래’, ‘혁신’, ‘행복’이다.

마포구민이면 누구나 참여할 수 있으며, 개인당 최대 2건까지 응모할 수 있다.

참여를 원하는 구민은 공모 서식에 직접 창작한 슬로건과 의미, 인적 사항 등을 작성해 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.

접수된 작품을 대상으로 내부 심사와 인수위원회 선호도 조사를 거쳐 최종 당선작이 선정되며, 당선작은 인수위원회 해단식에서 공개한다.

당선작으로 선정된 제안자 1명에게는 5만 원 상당의 모바일 온누리상품권이 지급된다. 아울러 참가자 가운데 100명을 무작위로 추첨해 4700원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 증정한다.

당선작 제안자와 커피 쿠폰 당첨자 명단은 오는 7월 마포구청 누리집에서 확인할 수 있다.

민선 9기 마포구 구정 슬로건 공모에 대한 자세한 내용과 민선 9기 정책 방향에 대한 정보는 마포구청 누리집을 참고하면 된다.

유동균 마포구청장 당선인은 “구정 슬로건은 4년간 마포가 지향할 가치와 약속을 담은 메시지”라며 “구민의 소중한 생각이 민선 9기 마포의 미래를 만들어가는 밑거름이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 지난 15일 출범한 민선 9기 마포구청장직 인수위원회는 AI 시대가 이끄는 문명사적 전환에 발맞춰 주요 공약을 구체화하며 마포의 청사진을 그려나가고 있다.