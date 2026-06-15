제2회 서울시니어 뮤지컬 페스타 개최 서울시 민간축제 지원사업 선정

[헤럴드경제=양정원 기자] 지난해에 이어 서울시 민간축제 지원사업으로 선정된 제2회 서울시니어 뮤지컬 페스타가 오는 16일 오후 5시 30분 마포아트센터에서 개최된다.

‘Sing Again’을 주제로 한 이번 행사는 시니어 세대의 문화예술 참여 확대와 세대간 소통을 위해 마련됐다. 특히 시니어들이 무대의 주인공으로 출연해 자신의 삶과 경험을 예술로 표현하는 특별한 무대가 마련된다.

단순한 공연을 넘어 시니어들의 도전과 열정, 삶의 이야기를 담아내는 참여형 문화축제로 자리매김하고 있다는 평가다.

이번 무대에는 마포구 시니어뮤지컬댄스팀과 시니어 극단 헤아림컴퍼니가 참여해 수준 높은 공연을 선보인다. ‘다함께 차차차’와 ‘주문을 잊은 식당’이라는 작품을 통해 노년의 삶과 치매, 가족애, 사회적 관계 회복 등 우리 사회가 함께 고민해야 할 메시지를 담아 관객들에게 깊은 공감과 감동을 전하게 된다.

공연 중간에는 가수 남진이 특별출연해 관객들에게 볼거리와 즐거움을 선사한다.

주최사 관계자는 “시니어들이 문화예술 활동의 주체로 참여해 자신의 삶을 표현하고 새로운 도전을 이어가는 뜻깊은 무대”라며 “이번 행사를 통해 시니어 세대의 삶에 활력을 불어넣고 세대간 공감과 소통을 확대하는 대표 문화축제로 성장하길 기대한다”고 말했다.

한편 서울시는 민간이 주도하는 우수 문화축제를 발굴·지원함으로써 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고, 지역 문화예술 생태계 활성화에 노력하고 있다.