[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원은 15일 양평 본원에서 경기도의회 경제노동위원회의 현장방문에 따른 주요 업무 보고를 실시하고 민생경제 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 현장방문에는 고은정 경노위 위원장을 비롯한 경제노동위원회 위원들과 관계 공무원 등이 참석했으며, 경상원의 주요 사업 추진 현황을 점검하고 소상공인 자생력 강화를 위한 정책 대안을 모색하는 시간을 가졌다.

이날 경상원은 경기 살리기 통큰세일.상권 매니저 지원사업,골목상권 활성화 지원사업 ,소상공인 경영환경개선사업,소공인 자생력 강화사업 등 주요 사업의 추진 성과와 향후 계획을 보고했다.

참석자들은 경기침체 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영 애로사항을 청취하고 전통시장 및 골목상권의 자생력 확보와 현장 중심의 실효성 있는 지원체계 구축 방안에 대해 심도 있는 의견을 개진했다.

김민철 경상원장은 “경제노동위원회와 함께 소상공인과 전통시장, 골목상권의 현안에 대해 폭넓게 논의할 수 있는 뜻깊은 자리였다”고 했다.