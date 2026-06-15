김대성(행정지원과) 이기선(민원여권과) 윤종일(세무행정과) 정창식(안전관리과) 김병환(불광제1동) 5명 5급 승진

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 은평구(구청장 김미경)은 7월 1일자로 임은경 자치행정과장을 4급(국장)으로 승진시켰다.

이번 지방선거를 통해 3선 은평구청장에 당선된 김미경 은평구청장은 15일 임은경 자치행정과장을 4급으로 승진예정자로 발표했다.

임 국장 승진 내정자는 동국대 영문과를 졸업한 후 1992년 9급 공채를 통해 은평구에서 공직을 시작해 언론팀장, 홍보과장, 증산동장, 기획예산과장, 자치행정과장 등 핵심 보직을 거친 후배들로부터도 존경받는 실력가다.

또 구는 행정지원과 김대성 팀장 등 5명을 5급(과장) 승진 예정자로 확정했다.

◆서울 은평구

<행정직군 4급 승진 1명>▷임은경(자치행정과)

<행정 5급 승진 5명>▷김대성(행정지원과) ▷이기선(민원여권과) ▷윤종일(세무행정과) ▷정창식(안전관리과) ▷김병환(불광제1동)