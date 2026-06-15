[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단과 남양주시·남양주문화재단이 공동 개최한 2026 경기 아기문화예술 축제 ‘꼼지락, 처음예술’이 지난 6일부터 11일까지 남양주 일원에서 성공적으로 마무리됐다.

특히 이번 축제는 아기를 수동적인 보호의 대상이 아닌 ‘문화 향유의 주체’로 바라보며, 예술을 통해 아기와 양육자가 함께 관계를 맺고 세상을 경험하는 새로운 가능성을 보여주었다는 점에서 의미를 더했다.

또한 사전 예매 시작 3일 만에 주요 회차가 마감되고, 현장 관객석 또한 조기 소진되는 등 높은 관심 속에 운영되며 생애 초기 문화예술 경험에 대한 도민들의 수요와 공감대가 점차 확대되고 있음을 보여주었다.

축제 기간에는 국내외 예술단체가 참여한 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다. 개막작인 사회참여적음악가네트워크의 ‘엄마가 지은 자장가, 아이가 엄마에게’는 엄마가 아이에게 전하고 싶은 마음을 노래로 만들어온 과정을 무대로 풀어내며 관객들의 깊은 공감을 이끌었다.

특히 일본 영아극 전문 단체 밤비노(Bambino)의 공연 <카오 코메~생명을 키우는 쌀의 이야기~>는 태국 연출가 라따 공데이(Ladda Kongdach)와의 협업으로 탄생한 작품으로, 한국 관객에게 처음 소개되며 영아 문화예술의 국제적 흐름과 확장 가능성을 보여주었다.

예술가와 실무자를 위한 프로그램 역시 의미 있는 성과를 남겼다. 국제 포럼에서는 국내외 전문가들이 영아 문화예술의 정의와 창작 사례를 공유하며 지속 가능한 정책과 생태계 조성 방안을 논의했다.