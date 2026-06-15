[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 아이브의 멤버 장원영의 김포공항 출국 과정에서 불거진 신원확인 논란이 한국공항공사를 향한 공식 민원으로 이어졌다.

15일 민원인에 따르면 김포국제공항 운영단 보안관리부에는 국제선 출국장 신원확인 절차의 기준과 공식 안내를 구체화해 달라는 민원이 접수됐다.

발단은 지난달 30일 장원영이 중국 상하이로 출국하는 과정에서 촬영된 영상이었다. 검사 내내 팔짱을 끼고 있던 장원영은 마스크와 모자를 살짝 들어올리는 제스처를 취했다 바로 내렸고, 한 손으로 여권을 받고 빠르게 출국장을 빠져나갔다.

이를 두고 절차 대응이 불성실했다는 태도 논란이 제기됐다. 이후 공개된 다른 각도의 영상에서 두 손으로 여권을 건네고 얼굴 확인에도 성실히 응한 사실이 확인되면서 오해는 해소됐다.

민원인은 김포국제공항과 제주국제공항, 김해국제공항 등 공항마다 안내가 다르다고 지적했다.

그는 인천국제공항의 경우 출국장에서 본인 일치 여부를 확인하기 위해 마스크·모자·선글라스를 벗도록 요구하는 별도 안내가 이루어지는 만큼, 그 기준이 한국공항공사 관할 공항 전반에 동일하게 적용되는지를 따져 물었다.

현행 항공보안법 시행령 제15조의3에 따르면 공항운영자는 탑승권과 신분증명서를 대조해 본인 일치 여부를 확인하고, 사진만으로 확인이 어려우면 추가 확인할 수 있다고 규정한다.

민원인은 “공항 직원이 어떤 방식으로 승객에게 협조를 요청하도록 운영하는지”와 “어떠한 근거와 방식으로 신원확인 절차가 운영되는지도 설명해달라”고 요구했다.

민원인은 “이번 민원은 특정 유명인을 겨냥한 비난이 아니라 공식 안내와 실제 운영 기준 사이의 간극을 확인하고 공통 기준을 정비하라는 공익적 문제 제기”라고 설명했다.